Gravissime accuse: “Violenza sessuale di gruppo”, il fuoriclasse francese è nei guai

Il fuoriclasse della Nazionale francese finisce nei guai, secondo quelle che sono le gravissime accuse che lo riguardano.

In gruppo, assieme a suo fratello, per quanto accusano le donne che hanno denunciato i fatti presumibilmente accaduti in Francia, nel corso di una festa a inizio luglio. Il calciatore della Nazionale francese è finito nei guai, sotto l’occhio del ciclone, e dovrà ora vedersela con il Tribunale difendendosi dalle accuse gravissime.

Nella giornata di ieri è scattata la denuncia, con la Polizia che ha fatto irruzione nell’abitazione del calciatore francese, per un interrogatorio su quanto accaduto, per le accuse delle stesse due donne. Coinvolto nei fatti giudiziari anche suo fratello, in una vicenda che manda in apprensione la società che ne detiene il cartellino e la Nazionale francese stessa.

Violenza sessuale, il fuoriclasse francese finisce nei guai: la denuncia

Denunciato nella giornata di ieri, con la notizia che è poi circolata quest’oggi, uno dei principali fuoriclasse della Ligue 1 che molto probabilmente salterà le sfide del suo club nelle prime giornate del campionato francese.

L’accusa è gravissima, per violenza sessuale come denunciato da due ragazze per quanto sarebbe accaduto nel corso di una festa nella quale era presente lui con suo fratello, a inizio luglio.

Ad essere protagonista della vicenda, in negativo, è il calciatore del Monaco e della Nazionale francese, Wissam Ben Yedder. Il calciatore è stato accusato di stupro e, al centro delle questioni, c’è anche suo fratello.

Ben Yedder accusato di stupro: la vicenda

La vicenda riguarda Wissam Ben Yedder e suo fratello, nelle terribili accuse che lo riguardano. Per violenza sessuale, infatti, sarebbero stati denunciati i due, come riportato dai colleghi di Nice Matin, che hanno svelato i fatti di cronaca. La Polizia giudiziaria di Nizza si sta occupando di quelle che sono le indagini sull’attaccante del Monaco che è stato portato dinnanzi al gip del tribunale di Nizza e posto sotto sorveglianza giudiziaria, per i fatti dei quali è accusato.

Ben Yedder ha pagato la cauzione: l’aggiornamento

L’attaccante del club monegasco ha pagato la cauzione per essere liberato nell’immediato, versando la quota di 900mila euro. Ad essere incriminato per violenza sessuale anche il fratello minore di 25 anni dunque, con i fatti che riguarderebbero lo stupro su due donne nello scorso inizio luglio, quando i due ragazzi si trovavano ad una festa. Seguiranno indagini e il calciatore francese rischia così di veder stroncata la sua carriera.

issam Ben Yedder