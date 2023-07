Calciomercato Roma: l’annuncio sul nuovo bomber, accordo ufficiale

C’è l’annuncio ufficiale riguardo il nuovo bomber: Roma spiazzata, ecco cosa è successo.

Dopo un avvio scoppiettante, il calciomercato della Roma ha subito una notevole flessione. Tutto a causa del Financial Fair Play che sta creando non pochi problemi alla società giallorossa che prima di chiudere un acquisto deve completare un’operazione in uscita. Ecco, intanto nuovi aggiornamenti su un obiettivo di mercato della Roma che è stato inseguito a lungo dalla società di Mourinho. Adesso l’accordo è ufficiale con la firma dell’attaccante che ha scelto la sua nuova destinazione.

Colpo di scena in casa Roma riguardo il nome del nuovo attaccante. La società aveva segnato nella propria lista della spesa anche il bomber, appena svincolato dal Crystal Palace. Duttile tatticamente, poteva giocare su tutto il fronte offensivo ed essere anche una valida alternativa a Paulo Dybala. Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questa trattativa di calciomercato. Adesso c’è l’annuncio ufficiale: ecco dove giocherà l’attaccante.

Calciomercato Roma: hanno preso l’attaccante, è ufficiale

Attraverso il proprio sito ufficiale il club ha reso noto tutti i dettagli di questa operazione. Affare concluso, dunque, con i giallorossi che adesso potranno contare su un nuovo rinforzo in avanti.

Una soluzione, questa, per sopperire anche all’assenza del giocatore protagonista la scorsa stagione di un’annata strepitosa. Il club ha deciso di investire tutto sullo svincolato che dovrà prendere il suo posto.

Il Galatasaray ha chiuso ufficialmente per l’arrivo in Turchia di Wilfried Zaha. L’attaccante è stato soffiato a Lazio e Roma, in Italia, ed altri club in giro per l’Europa. Nelle scorse settimane sull’ex attaccante del Crystal Palace c’erano anche alcune società arabe ma alla fine il club turco è riuscito a concludere l’operazione con l’arrivo a Istanbul dell’attaccante ivoriano.

Zaha al Galatasaray, ultime notizie di calciomercato: sfuma la pista Roma

Il club dell’allenatore Okan Buruk ha concluso per l’arrivo di un nuovo attaccante. Dopo Bakambu, il Galatasaray ha messo a segno anche il colpo Zaha. Entrambi dovranno essere bravi a sostituire Mauro Icardi, che è tornato al Psg dopo il prestito in Turchia. La squadra giallorossa è riuscita a concludere questa doppia operazione prelevando due attaccanti di buon livello per il campionato turco. Sfuma, dunque, una pista di mercato per Lazio e Roma che aveva seguito Zaha per parecchio tempo: alla fine il calciatore ha deciso di trasferirsi in Turchia.

Calciomercato Roma, addio a Zaha: in pole sempre Morata e Scamacca

Sfumato l’arrivo alla Roma di Zaha, che ha firmato per il Galatasaray, i giallorossi sono pronti a chiudere per uno tra Morata e Scamacca. Entrambi solo nella lista di Pinto che dovrà sciogliere al più presto il dubbio riguardo l’arrivo del prossimo bomber che dovrà guidare la Roma verso nuovi traguardi.