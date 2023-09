Calciomercato: c’è l’esonero, il sostituto è una sorpresa

Ci sono delle novità sul futuro del tecnico che è ad un passo dall’esonero: in società già gira il nome del nuovo allenatore, ecco tutti i dettagli.

Sorpresa assoluta per la storica piazza italiana che, nonostante gli investimenti fatti nel corso della campagna trasferimento 2023, non sta raccogliendo quanto seminato. In queste prime giornate di campionato, la squadra non ha convinto il presidente che sta sondando la disponibilità di un nuovo allenatore: ecco le ultimissime notizie relative al ritorno in panchina di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Inizio in salita per il club, ultimo in classifica con zero punti. Un risultato deludente, al di sotto delle aspettative della società che, la scorsa estate, aveva rinforzato l’organico con l’arrivo di giocatori importanti per la categoria. Ecco perché il presidente sta valutando con estrema attenzione il futuro dell’allenatore: per dare una svolta all’ambiente, la proprietà valuta il cambio in panchina. Svelati tutti i dettagli relativi al nuovo tecnico che potrebbe subentrare a stagione in corso con l’obiettivo di risollevare l’ambiente e scalare la classifica.

Calciomercato: tutto pronto per l’esonero, riunione decisiva

Ci sono nuovi indizi relativi all’esonero dell’allenatore: è in corso una riunione con la proprietà per decidere il futuro del tecnico che è finito nel mirino della critica, dopo le due sconfitte consecutive in quest’avvio di campionato. Anche i tifosi hanno scaricato il mister che è sempre più ai margini del progetto.

Le ambizioni della società sono alte, il presidente l’estate scorsa ha puntato su un dirigente importante per centrare l’obiettivo promozione in Serie B. Ha messo a disposizione dell’area tecnica un budget di tutto rispetto per poter allestire una rosa competitiva, capace di poter vincere il campionato di Serie C.

Queste prime partite hanno spiazzato la società che adesso è pronta a correre ai ripari: crescono le quotazioni per l’esonero dell’allenatore dell’Avellino Rastelli.

Nuovo allenatore Avellino: ecco il sogno per la panchina in caso di esonero di Rastelli

E’ già scattato l’allarme in casa Avellino con la proprietà pronta ad esonerare Massimo Rastelli: il tecnico è ad un passo dall’addio.

Nonostante la clausola, che obbliga la società in caso di esonero a rinnovare il contratto di Rastelli per un altro anno, il direttore Perinetti sembra deciso e vuole prendere un nuovo allenatore. In lista, secondo Sportitalia, anche Pippo Inzaghi e Javorcic che per il momento hanno altre ambizioni e aspirano alla Serie B. Sullo sfondo anche l’ex centrocampista di Napoli, Juventus e Bologna Michele Pazienza. Le prossime ore saranno decisive per la scelta del futuro allenatore dell’Avellino.