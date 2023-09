La Juventus non vive mai una situazione di tranquillità nell’ultimo periodo: ora c’è altro caos che riguarda un calciatore.

Il club bianconero è sempre al centro di numerose polemiche che non permettono alla società di vivere con serenità l’inizio del campionato. Nella giornata di ieri è scoppiato il caos intorno alla figura di Pogba che è stato trovato positivo al testosterone e con ogni probabilità ha terminato anzitempo la sua carriera.

Quest’oggi, invece, ci sono ulteriori problemi che riguardano la sfera giudiziaria e rischiano di portare la Juventus in tribunale. La società sta affrontando una questione spigolosa da diverso tempo e ora si è arrivati al dunque.

Juventus, c’è un altro problema: rischio Tribunale

In casa Juventus è un periodo molto complesso dovuto alle situazioni extracampo che stanno portando caos e sventura. La squadra di Massimiliano Allegri ha cominciato molto bene questo campionato e l’obiettivo è quello di continuare sugli stessi ritmi per tutta la stagione per arrivare ai risultati programmati qualche mese fa.

La giornata di ieri è stata molto pesante in casa Juventus per il caso Pogba. Il francese ha occpuato le prime pagine di tutti i giornali sportivi eurpoei e questa situazione rischia di compromettere anche il buon lavoro della dirigenza bianconera.

Come se non bastasse, però, per la Juventus sono in arrivo altri guai giudiziari: si va in Tribunale.

Bonucci fa causa alla Juventus: le ultime

La Juventus e Leonardo Bonucci si sono lasciati nel peggiore dei modi. Il difensore bianconero è stato escluso dalla rosa sin dal primo giorno di ritiro, per scelta tecnica di Massimiliano Allegri e poi anche per decisione della società che ha voluto accontentare l’allenatore.

Bonucci è passato all’Union Berlin negli ultimi giorni di mercato ma ha ancora il dente avvelenato nei confronti della Juventus. Il difensore pensa di essere stato “maltrattato” dal club e dall’allenatore e ha provato fino all’ultimo giorno a convincere la società a reintegrarlo.

Non riuscendoci è andato via per non perdere un anno calcistico. Ma lo scontro totale tra le parti non è finito: Bonucci ha fatto causa alla Juventus.

Bonucci porta la Juventus in Tribunale per danno di immagine

Leonardo Bonucci non è intenzionato a dimenticare il trattamento ricevuto dalla Juventus nel suo ultimo periodo in bianconero. Nonostante l’addio e la nuova avventura in Germania, infatti, ha deciso di proseguire nell’azione legale contro la sua ex società.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Bonucci avrebbe quindi deciso di portare in giudizio la Juventus con una richiesta di risarcimento danni.

Gli avvocati del difensore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. Il motivo è presto detto: ci sarebbe una presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione a disposizione di Bonucci, subendo danni di natura professionale e d’immagine.