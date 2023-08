Calciomercato, l’ex Milan tradisce il club: è fatta, destinazione a sorpresa

Tradimento a sorpresa, perché dopo le voci di calciomercato che hanno riguardato l’ormai ex Milan, ecco l’annuncio sull’affare.

In un’estate dove alcuni colpi hanno visto scenari diversi anche in Serie A, con Cuadrado che clamorosamente è finito dalla Juventus all’Inter dopo otto anni in bianconero e Lukaku desideroso di firmare alla Juve, o addirittura in un club come il Milan o la Roma, ecco che non c’è più da sorprendersi su trasferimenti di questo tipo. Stesso trasferimento e tradimento che riguarda l’ex Milan che, in rossonero, ha giocato per una singola stagione.

Calciomercato, colpo e tradimento dell’ex Milan: è fatta

Quello che si considera ormai l’ex rossonero, Sergino Dest, ha tradito il suo vecchio club e ha firmato con chi è considerata la società rivale in assoluto nel campionato dove torna a giocare. Perché il suo passato all’Ajax è macchiato adesso dal suo approdo ad Eindhoven. Sergino Dest è il nuovo giocatore del PSV.

Mercato PSV, fatta per l’ex Milan: arriva Sergino Dest

Secondo quanto riportato dal collega giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, sarebbe fatta e conclusa l’operazione che porta Sergino Dest al PSV. Un tradimento vero e proprio quello che riguarda l’ex rossonero che, trasferendosi dal Barcellona al PSV, tradisce di riflesso la sua ex Ajax. La società che infatti lo ha lanciato nel calcio dei grandi, fino all’approdo poi al Barcellona, se lo ritroverà da avversario nella Eredivisie, per la lotta al titolo del campionato in Olanda.

Ultime PSV, le cifre del colpo Dest: piaceva anche in Serie A

Piaceva anche in Serie A, Sergino Dest, che non ha fatto proprio benissimo al Milan nella sua esperienza in prestito, in Italia. Fu preso per essere il vice-Calabria, ma mai niente gli è andato per il verso giusto. Piaceva in Italia, ma i club hanno rinunciato ad un affare che si è concretizzato poi per il club olandese. Sergino Dest arriva al PSV per circa 10 milioni di euro, prelevato dal Barcellona che si voleva liberare del suo cartellino da un bel po’ di tempo.