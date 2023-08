Calciomercato, Lukaku torna in Serie A: c’è l’indizio

Romelu Lukaku è un leone in gabbia. L’attaccante belga non vede l’ora di scendere in campo: opportunità in Serie A, ormai ci siamo

Un colpo di scena incredibile per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku. L’ex Inter è voglioso di tornare in Italia per dimostrare il suo valore, ma la sua nuova casacca non sarà quella nerazzurra. Una nuova avventura da urlo per tornare a splendere di luce propria visto che conosce molto bene il campionato italiano.

La Juventus ci ha provato a lungo per ingaggiarlo subito, ma lo scambio con Vlahovic non ha dato l’esito positivo. Lukaku è voglioso di dimostrare tutto il suo valore visto che sta vivendo giorni da separato in casa con il Chelsea. L’Inter avrebbe voluto riportarlo a casa, ma lui ha detto di no facendo infuriare anche i tifosi nerazzurri. Ora il suo futuro è già deciso: ecco la nuova opportunità in Serie A con ore davvero bollenti.

Calciomercato, tutta la verità su Romelu Lukaku: di nuovo in Italia

Un momento decisivo per dimenticare in fretta queste lunghe settimane. Si sta allenando da solo per farsi trovare pronto per questa nuova avventura: ormai ci siamo, l’affare potrebbe già concretizzarsi nelle prossime ore altamente decisive.

Come svelato su Twitter da Florian Holsbeek, la trattativa di Lukaku con il Milan è reale ma non si registrano novità con diversi ostacoli già esistenti da giorni. Da una parte c’è il Chelsea, proprietario del suo cartellino, che lo vorrebbe dare via soltanto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto; dall’altra ci sono i rossoneri che sarebbero pronti ad inserire un un diritto di riscatto ma non l’obbligo. Infine, andrebbe trovato l’accordo per l’ingaggio esoso che percepisce l’attaccante belga.

Romelu Lukaku vorrebbe tornare in Serie A dopo gli anni entusiasmanti con la maglia dell’Inter. Milano è diventata la sua casa, ma i tifosi nerazzurri non la prenderebbero davvero affatto bene se dovesse vestire la casacca rossonera. Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile scambio con Vlahovic della Juventus, ma la possibile trattativa in atto è subito naufragata.

Ormai il belga vive da settimane da separato in casa con il Chelsea, che non avrebbe intenzione di riportarlo in squadra. Il manager Pochettino ha effettuato nuove scelte per il reparto offensivo: ultimi giorni frenetici di calciomercato per conoscere la prossima squadra di Romelu Lukaku. Il Milan ci proverà fino alla fine per non avere rimpianti.