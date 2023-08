Calciomercato: fatta a 30mln, arriva il colpo Barardi

Domenico Berardi arriva per 30 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato, il capitano del Sassuolo sarebbe ormai pronto a lasciare Reggio Emilia in questa sessione di calciomercato.

Mercato: si chiude per Barardi

La trattativa per la cessione di Domenico Berardi entra subito nel vivo. Dopo qualche mese di pausa, il nome di Berardi è tornato sulle prima pagine dei giornali. Il futuro dell’attaccante nero-verde è tornato in bilico visto l’interesse di diversi club e la sua voglia di lasciar e l’Emilia.

L’attaccante ieri non era a Cosenza per la Coppa Italia per scelta tecnica. La decisione, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti visto che lo stesso Berardi aveva dichiarato di recente la sua volontà di provare una nuova esperienza ed il suo sogno di giocare la Champions.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per tale ragione il Sassuolo avrebbe già fissato il prezzo di Berardi a 30 milioni di euro.

Una cifra elevata, ma alla portata di diversi club, soprattutto della Juventus che con il Sassuolo vanta ottimi rapporti. I bianconeri non giocheranno la Champions quest’anno, ma tra 12 mesi tutto potrebbe cambiare.

Per tale motivo i bianconeri avrebbero già incassato l’ok del calciatore prima di trovae l’intesa sul contratto e con il Sassuolo.

Sassuolo: le ultime sulla cessione di Berardi

Come noto i rapporti tra Juve e Sassuolo sono ottimi. Tuttavia i neroverdi per cedere Mimmo Berardi (352 partite e 133 gol) non pensa ad sconti. Gli emiliano chiedono almeno 30 milioni cash. La Juventus potrebbe puntare all’inserimento nell’affare di qualche giovane che abbassi il valore del calciatore.

In generale la volontà della Juventus sarebbe quella di replicare l’operazione Locatelli: prestito e pagamento dilazionato nel tempo. Un’idea che può essere praticata visto che un anno fa Berardi ha rinnovato fino al 2027.

12 mesi dopo Berardi potrebbe lasciare il club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Ad oggi Giuntoli starebbe lavorando ma la strada non è facile. Con Allegri in panchina Berardi potrebbe occupare la posizione di seconda punta. L’idea sarebbe quella di fare di Mimmo il nuovo Di Maria, a discapito di Chiesa che male si sta adattando in quella porzione di campo.

L’ex Fiorentina è un esterno a tutta fascia e la nuova posizione (già sperimentata a Firenze da Iachini), non sembra essere nelle corde di Federico Chiesa che, con l’arrivo di Berardi, potrebbe anche essere ceduto visto che gli interessi per lui non mancano, in Italia e all’estero.