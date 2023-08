Calciomercato Milan: arriva l’attaccante, prestito dal Chelsea

Il calciomercato del Milan non si ferma più. Secondo le ultime notizie di mercato riportate dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri sarebbero pronti a chiudere anche per un’altra punta.

Milan Milan: arriva l’attaccante, beffa al Napoli

Il nome nuovo per il mercato del Milan è quello di un attaccante. Secondo quanto emerso dal ritiro pre-campionato, Stefano Pioli non sarebbe soddisfatto della composizione del reparto avanzato. Con Giroud che non è giovanissimo, e non offre garanzie fisiche per tutte le gare di campionato e coppa, ed Okafor che non è propriamente una prima punta, il Milan potrebbe chiudere per una punta.

Nelle ultime settimane è stato accostato ai rossoneri Ekitike del PSG. In effetti l’attaccante sembrerebbe essere sul mercato, tuttavia il club francese non sembrerebbe ad oggi disposto ad aprire a un prestito.

Per acquistare l’attaccante dal PSG, infatti, serviranno almeno 20 milioni, cifra che al Milan non contano di investire al momento. Con il passare del tempo, e qualche cessione da parte del Diavolo, le cose potrebbero cambiare sempre se Ekitike sarà ancora a Parigi per mancanza di acquirenti.

Ma i rossoneri guardano solo a Parigi. Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan si starebbe muovendo anche con il Chelsea per avere Broja, magari in prestito.

L’operazione Broja di sicuro ha maggiori margini: il Chelsea potrebbe lasciarlo partire anche in prestito in questa sessione di calciomercato.

I rapporti tra i rossoneri ed i Blues sono ottimi e sono stati cementati in estate. Toccherà alla dirigenza del Milan dare il via libera all’affare.

Milan: Broja in attacco, le ultime

Per il Milan, Broja potrebbe essere un grande colpo. L’attaccante, a lungo corteggiato da Giuntoli e dal Napoli un anno fa, in questa stagione è stato sfortunatissimo. L’attaccante, infatti, arriva da un infortunio serio (rottura del crociato a dicembre) ma continua a piacere a tanti club. Broja ad oggi ha molto mercato in Premier League dove diversi club si sarebbero mossi per avere il 21enne attaccante albanese che per caratteristiche ricorda molto Giroud.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea di sicuro garantiscono a Moncada una corsia preferenziale nel caso in cui la trattativa decollasse.

Per Broja il Milan non ha fretta, così come per il centrale. I rossoneri lavorano, infatti, anche per un difensore. Continua ad essere sempre vivo l’interesse per Andrew Omobamidele, difensore classe 2002 in forza al Norwich. Il club inglese chiede per lui 15 milioni. I rossoneri non hanno necessità di chiudere l’affare subito e potrebbero attendere gli ultimi giorni del mese, così come per l’attaccante da regalare a Pioli.