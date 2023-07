Calciomercato Serie A, colpo in porta: Inter beffata

L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere in questo calciomercato, ma uno degli obiettivi del club nerazzurro nelle score ore è definitivamente sfumato. A furia di prendere tempo e valutare anche altre opzioni, Marotta ed Ausilio si sono fatti soffiare da sotto il naso una delle soluzioni migliori per sostituire André Onana.

Stando alle ultime notizie, infatti, sfruttando, per l’appunto, l’indecisione de Il Biscione, un club di Serie A avrebbe messo la freccia chiudendo in pochissimo tempo per l’arrivo del portiere in questo calciomercato, assicurandosi esperienza e qualità ad un prezzo praticamente stracciato.

Ora l’Inter dovrà ricominciare da capo e posare la propria attenzione su altri portieri, con un occhio di riguardo a quanto successo adesso, che potrebbe far avere non pochi ripensamenti al club meneghino.

Calciomercato Serie A, si chiude per il portiere: Inter beffata

Il calciomercato dell’Inter oramai gira attorno alla ricerca di un portiere col quale andare a sostituire André Onana. Nel corso di queste settimane sono stati ipotizzati tantissimi nomi diversi, ma la necessità di andare ad investire anche in altri reparti ha fatto sì che Marotta ed Ausilio valutassero profili economici che rientrassero in quella categoria di “usato sicuro”.

Neanche il tempo di selezionare e completare questo casting che, stando alle ultime notizie, i due dirigenti nerazzurri potrebbero essere costretti ad eliminare subito un nome, dato che uno dei portieri che l’Inter starebbe seguendo sarebbe conteso con un’altra società di Serie A, pronta a mettere la marcia e bruciare sul tempo i nerazzurri per il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da La Nazione, per completare il proprio pacchetto portieri, così come l’Inter, anche la Fiorentina starebbe pensando ad Emil Audero della Sampdoria, in uscita dal club blucerchiato in questo calciomercato dopo la retrocessione.

Inter, anche la Fiorentina su Audero: la Samp non si muove dalle sue richieste

Dopo l’Inter anche la Fiorentina avrebbe mostrato interesse nei confronti di Emil Audero, indicato essere il profilo ideale sul quale puntare per andare a completare la griglia dei portieri di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione.

La concorrenza dell’Inter di certo non aiuta la Viola che, fra le altre cose, deve sottostare anche alle importanti richieste della Sampdoria per Audero. Stando alle ultime notizie, infatti, il club blucerchiato chiede dai 6 agli 8 milioni di euro per il suo portiere, cifre che al momento entrambi i club di Serie A sarebbero disposti solo rinegoziare.

Non solo Audero: altro nome per la porta della Fiorentina

Emil Audero non è l’unico portiere che la Fiorentina sta seguendo in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, la Viola avrebbe messo nel mirino anche Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona, la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro, stando a dati Transfemarkt.