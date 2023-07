Lady Skriniar infiamma i social: “Questo è un sogno”

Fisico pazzesco e un volto da sogno: la moglie di Skriniar incanta sui social e fa impazzire i tifosi.

Una finale di Champions conquistata con merito, la crescita del reparto, la capacità di Inzaghi di rimodellare la difesa sfiorando l’impresa.

Tutto lascia intendere che l’addio di Milan Skriniar sia stato metabolizzato grazie al tempo, ai successi sfiorati in Europa e ad una difesa che non ha sofferto della sua assenza dovuta agli infortuni.

Il passaggio al Psg, molto criticato da gran parte dei tifosi, ha lasciato però il club con il cerino in mano. Troppo importante la chiamata dei parigini, bravi a sfruttare l’appeal del club per chiudere a zero un grandissimo affare.

Il difensore ha parlato poco della sua nuova vventura. Ha preferito la strada del silenzio, per evitare ulteriori polemiche e concentrarsi sul suo nuovo club. A farlo per lui, però, è la sua splendida compagna di vita.

Barbora Hroncekova, moglie del difensore, ha postato una vera e propria dichiarazione d’amore alla città che ha accolto la coppia, e lo ha fatto con un video che ha conquistato l’entusiasmo del pubblico maschile. La sua pagina Instagram raccoglie infatti scatti pazzeschi, in cui merge il fascino potentissimo di una donna splendida.

Lady Skriniar, fascino e forme da urlo: a Parigi è arrivata una dea

A Milano il suo fascino non è passato inosservato, e anche a Parigi, la splendida Barbora Hroncekova ha già conquistato i tifosi di Milan Skriniar.

La modella slovacca, alta un metro e 80, segue il calciatore già dai tempi della Sampdoria, ed è ormai da anni la sua splendida compagna di vita. Sguardo che incolla allo schermo e forme da sogno regalano brividi ai followers, conquistati da un fascino travolgente ma anche da foto pazzesche.

La modella spesso regala istantanee con la sua famiglia, vera priorità della giovanissima classe 1997. Fra uno scatto e l’altro però compaiono anche immagini in costume che sono prese d’assalto da chi la segue da tempo.

Di recente e tramite un video è arrivata la dedica ai nuovi tifosi del marito. Da una splendida spiaggia e in attesa di arrivare a Parigi, la Hroncekova ha scritto che le sembra di vivere un sogno. Nel video emerge la parte migliore di lei, e gli scatti scelti dalla nostra redazione fotografano in pieno una bellezza unica e travolgente, che da Milano vola a Parigi, e come spesso accade, sarà amatissima dai tifosi di calcio. Il motivo? Provate a scrollare i suoi scatti sui social. Siamo certi che non ve ne pentirete.