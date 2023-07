Club venduto, è ufficiale: cambia proprietà, ma c’è una condizione

Oggi è una giornata storica per il club italiano, dato che dopo mesi e mesi di trattative è finalmente giunto a conoscenza del suo futuro societario, in attesa di scoprire quello sportivo. Stando infatti a quanto confermato dallo stesso in un comunicato sui propri canali ufficiali, oggi c’è stato il passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova proprietà.

Un cambiamento importante e che potrebbe rappresentar essere la svolta sportiva, ma non solo, per questa storica società del calcio italiano. C’è comunque da fare una considerazione da non sottovalutare, visto che l’accordo fra le parti sarebbe vincolato ad una condizione importantissima, che potrebbe anche -a sorpresa- far saltare tutto.

Il club cambia proprietà: ecco il nuovo presidente

Dopo mesi e mesi di trattative la tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. I tifosi oramai neanche più credevano che un qualcosa del genere potesse accadere, ma proprio quando meno se lo aspettavano le parti hanno raggiunto uno storico accordo per il club italiano.

A questo punto potremmo dire che il futuro societario della storica compagine è stato una volta e per tutte definito, anche se c’è un’aspetto che nonostante tutto farebbe comunque preoccupare la piazza. Al momento, però, c’è da mettere da parte qualsiasi cosa e godersi questo primo importante passo in avanti compiuto dal club, che dal lastrico è riuscito a rialzarsi e salvarsi, grazie anche alla nuova proprietà che nelle ultime ore è riuscita a raggiugnere l’accordo con la vecchia per questo tanto atteso passaggio di consegne.

A confermare e comunicare una notizia così importante è stata la stessa società tramite un nota ufficiale sui propri canali. In questa l’Alma Juventus Fano ha infatti svelato che fra il presidente Mario Alessandro Russo e Benedetto Mancini è stato raggiunto un accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza della quote del club marchigiano.

Juventus Alma venduta: chi è Benedetto Mancini

Come comunicato dallo stesso club sui propri siti, la Juventus Alma Fano è stata in pratica venduta a Benedetto Mancini, personalità illustre nelle categorie minori del calcio italiano.

In carriera l’imprenditore è stato infatti alla guida di Latina e Catania, anche se alla guida del club etneo le cose non sono andate decisamente come ci si aspettava, visto il fallimento che ne conseguì.

Mancini è però pronto a tornare a lavorare nel mondo del calcio, ed ha intenzione di farlo rivalutando il suo nome e la situazione della Juventus Alma Fano, che non naviga in acque tranquille dopo l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C.

Mancini nuovo presidente della Juventus Alma: svelato il primo obiettivo

Nel comunicato di presentazione Benedetto Mancini ha svelato quale sarà il suo primo obiettivo da presidente della Juventus Alma Fano, ovvero quello di far riamettere il club marchigiano al prossimo campionato di Serie C.

Non solo, fra le righe dello stesso si può leggere anche come questa situazione risulti essere addirittura vincolante alla cessione delle quote di maggioranza del club alla nuova proprietà di Mancini. Qualora la Juventus Alma non dovesse essere riammessa in Serie C, dunque, ci potrebbe essere il serio rischio che l’accordo col presidente Russo possa saltare.