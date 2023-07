Calciomercato: salta l’acquisto di Cuadrado? Ultras nella sede dell’Inter

Salta la trattativa per l’arrivo all’Inter di Cuadrado? Ecco le ultimissime notizie, i tifosi dell’Inter hanno incontrato la società.

Ha creato scalpore la notizia dell’arrivo all’Inter di Juan Cuadrado. Dopo otto anni alla Juventus, l’esterno è pronto a firmare da svincolato con il club neroazzurro. Intanto, emergono nuovi retroscena relativi all’incontro andato in scena in queste ore tra gli ultras e la società dell’Inter: le parti hanno parlato della trattativa di mercato per Cuadrado. Ecco la richiesta dei tifosi, che aveva pronto uno striscione per manifestare contro l’ingaggio del colombiano.

Proteste su tutti i fronti da parte del popolo interista che sui social e dal vivo ha contestato la società dopo la notizia dell’arrivo di Juan Cuadrado in neroazzurro. L’accordo con il colombiano è stato trovato nella giornata di ieri con il calciatore pronto a firmare un annuale a 2,5 milioni a stagione. La maggior parte dei tifosi ha criticato questa operazione anche perché Cuadrado, dopo otto anni alla Juventus, è malvisto dal popolo neroazzurro. Nel pomeriggio, una parte dei supporters è arrivata sotto la sede dell‘Inter per manifestare contro l’operazione Cuadrado.

Cuadrado all’Inter, i tifosi incontrano la società: i dettagli

Come rivelato da Gazzetta.it, c’erano circa cento tifosi che erano pronti a contestare la scelta della dirigenza di voler prendere Cuadrado. Ecco cosa è successo.

I tifosi dell’Inter hanno alzato la voce a seguito della notizia di calciomercato relativa all’ingaggio di Juan Cuadrado. Alle ore 18 i oggi, sotto la sede dell’Inter di Via della Liberazione, si sono radunati un centinaio di tifosi che avevano pronto a che uno striscione: “Noi Cuadrado non lo vogliamo”. La manifestazione, però, non è mai cominciata.

Una parte degli Ultras della Curva Nord, ha avuto la possibilità di incontrare la dirigenza dell’Inter, in particolar modo il dirigente delegato nei rapporti con i tifosi che ha spiegato la scelta dell’Inter di puntare su Cuadrado. Dopo questa breve riunione, i supporters radunati sotto la sede dell’Inter hanno deciso di non mostrare lo striscione e non avviare la contestazione dando il via libera alla chiusura dell’operazione.

Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ecco le garanzie che la società ha dato ai tifosi.

Cuadrado all’Inter: via libera dei tifosi, ecco cosa dovrà fare il colombiano

Le polemiche non si placano. L’arrivo di Cuadrado all’Inter ha scatenato i tifosi. Intanto, gli ultras della Curva Nord ha deciso di dare fiducia alla società neroazzurra che in questi anni s’è resta protagonista di grandi colpi a parametro zero, come Calhanoglu dal Milan. Gli esponenti della Curva hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la dirigenza che ha rassicurato i tifosi riguardo le motivazioni che hanno portato l’Inter a prendere Cuadrado. Inoltre, la Curva Nord avrà la possibilità di confrontarsi con il colombiano nel corso del ritiro pre campionato.