Calciomercato, torna in Serie A nell’ultimo giorno: si chiude col prestito

Un colpo a sorpresa, in prestito, che si potrebbe completare nel giro di queste ultime 48 ore di calciomercato in Serie A.

Attraverso l’operazione da piazzare dalla Ligue 1, con ritorno in Serie A, finirebbe in uno di quei club che disputano le coppe d’Europa. La volontà del calciatore che lasciò tempo fa la Serie A per l’occasione nel campionato francese, sarebbe quella di tornare a giocare ad alti livelli nel massimo campionato italiano.

Calciomercato, colpo in Serie A: ritorna grazie al prestito

Il calciomercato in Serie A vede ancora diversi stravolgimenti tra i club anche di alta classifica che stanno piazzando colpi legati a quella che sarà poi la formazione titolare.

Perché c’è un club che è finito in finale, nell’ultima competizione europea che si è disputata nel corso della scorsa stagione, che ha voglia di confermarsi anche nella prossima annata. E, dalla Ligue 1, arriva l’occasione di calciomercato.

Dopo l’esperienza vissuta al Rennes e dopo il passato al Bologna, Arthur Theate tornerebbe in Serie A, per giocare in Conference League con la Fiorentina. A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttomercatoweb.

Mercato Fiorentina, può arrivare Theate: la notizia

Come riportato dalla stessa fonte, non è da escludere un colpo sul gong di calciomercato legato al prestito di Theate in Serie A, dal Rennes, per la Fiorentina. Per il calciatore belga, entrato nel pieno giro della Nazionale dei Diavoli Rossi, la Fiorentina starebbe trattando con il Rennes nelle ore che mancano alla fine di questo calciomercato.

Nelle volontà del team toscano c’è quella di andare verso un prestito oneroso di circa 2-3 milioni di euro, per piazzare poi un diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro complessivi per Theate. Potrebbe, negli accordi, essere presente una condizione d’obbligo per il riscatto, cosa che gradirebbe lo stesso Rennes.

Ultime su Theate, parla il suo allenatore: messaggio alla Fiorentina

L’allenatore del Rennes ha parlato in maniera chiara di calciomercato e delle ipotesi di addio su Theate, obiettivo di calciomercato della Fiorentina. Ecco cos’ha detto alla stampa: “Per i difensori centrali non ci saranno movimenti”. C’è da capire però quelle che sono le reali intenzioni del difensore belga perché, secondo gli stessi rumors di mercato, tra le volontà di Theate appunto, c’è quella di tornare in Italia e magari giocare proprio per la Fiorentina.