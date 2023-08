Elodie irrefrenabile in bikini, Iannone “perde” l’equilibrio: la foto spopola sul web

Elodie in bikini è una visione che lascia sempre il segno: la cantante seduce nel suo ultimo scatto, anche Iannone va in difficoltà

Una lunga estate si avvia alla sua conclusione, ma per qualcuno è ancora tempo di vacanze, specialmente tra i vip. Si gode per esempio gli ultimi giorni di relax, sole e mare la splendida Elodie, diventata una delle presenze più acclamate del mondo dello spettacolo, sul palco e suoi social.

La cantante romana, 33 anni, era una delle protagoniste annunciate della bella stagione e quanto abbiamo visto ha confermato tutte le previsioni in pieno. Nelle radio e sul web, l’ennesimo tormentone, questa volta in collaborazione con Marco Mengoni, con il brano “Pazza musica“. E naturalmente, i suoi scatti dal fascino abbacinante, ormai entrati nell’immaginario collettivo, in maniera inevitabile.

La presenza scenica e carismatica di Elodie non la scopriamo certo oggi, ma negli ultimi anni è riuscita a conquistarci sempre di più. Una carriera che ha vissuto una ascesa vertiginosa, la sua, dai tempi di Amici di Maria De Filippi in poi. La cantante oggi è una icona del mondo della musica nostrana e anche della bellezza e sensualità femminile. Non è un caso che sia già da tempo tra i volti più cliccati sui social, con un seguito che continua a crescere. Presto, entrerà in una ristretta élite che supera i tre milioni e mezzo di followers su Instagram.

Elodie, la posa in costume fa venire le vertigini: sulla spiaggia curve capolavoro

Ancora vacanze per lei, dicevamo. La Sardegna, dove Elodie si è esibita in alcuni spettacoli che hanno raccolto applausi a scena aperta, è il teatro di alcuni giorni al mare. E gli scatti dei tabloid la ritraggono davvero in gran forma, un qualcosa che non sorprende.

Il popolare magazine ‘Chi’ la intercetta insieme al suo Andrea Iannone, sfoggiando un bikini clamoroso ed esplosivo. Scollatura che lascia sempre il segno, un dettaglio che non passa certo inosservato e i like e i commenti a favore di Elodie non tardano a manifestarsi. Lo stesso ex pilota della Moto GP sembra perdere l’equilibrio sugli scogli, ammirando la sua splendida fidanzata.

Iannone è di certo uno degli uomini più invidiati d’Italia, da circa un anno ha trovato la felicità con Elodie e presto per lui ci sarà anche un’altra bella notizia: nel 2024, a squalifica scaduta, tornerà a correre sulle due ruote. Possibile una esperienza in Superbike.