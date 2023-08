Calciomercato: Milan beffato, sta firmando con la Fiorentina

Il calciomercato estivo entra nel vivo con l’ultimo mese. In Serie A tante le squadre che stanno facendo movimenti importanti che potrebbero presto portare a nuovi arrivi come nel caso della Fiorentina che befferebbe il Milan.

Prossime ore decisive per capire come andrà a finire questa vicenda in vista delle prossime settimane con le squadre italiane che si stanno rinforzando con gli ultimi colpi per definire gli affari importanti.

Bisognerà capire quali movimenti andranno a fare i club che possono anche entrare in competizione fra loro, scipparsi colpi e partecipare ad aste per definire le rose con gli ultimi acquisti.

Calciomercato Fiorentina: nuovo acquisto in arrivo

Aggiornamenti sul fronte mercato per i club di Serie A. Perché tra quelli più attivi c’è il Milan che però ora potrebbe restare beffato per l’acquisto di un nuovo giocatore che sarebbe finito nel mirino di un altro club italiano.

La Fiorentina può quindi ora andare a chiudere in queste prossime ore la firma del giocatore per completare l’acquisto e anticipare la concorrenza del Milan che si era interessata al giocatore negli ultimi mesi visto anche il contratto in scadenza.

Si tratta di un giocatore che ha vestito anche la maglia del Barcellona e dopo pochi mesi per 30 milioni è passato all’Everton. Dopo 5 anni di contratto però è finita la sua avventura in Premier League dove si è messo in mostra con prestazioni davvero improtanti.

Fiorentina: colpo Yerry Mina

La Fiorentina a sorpresa, secondo Sportitalia, sta definendo l’acquisto di Yerry Mina, difensore centrale svincolato classe 1994 dopo l’ultima esperienza con l’Everton. Il club italiano è pronto a chiudere l’affare nelle prossime ore. Bisognerà aspettare ancora un po’ ma c’è positività per la chiusura dell’accordo.

Dopo aver avuto una carriera importante giocando per i migliori club al mondo ora si ritrova svincolato e in attesa dell’offerta giusta. Proprio la Fiorentina potrebbe far firmare a Yerry Mina un contratto che gli permetterebbe di rilanciarsi in vista della prossima stagione.

Fiorentina: Yerry Mina in arrivo, ecco chi è

Yerry Mina potrebbe diventare nelle prossime ore il nuovo difensore della Fiorentina. Il colosso difensivo classe 1994 colombiano è alto 1,95 m ed è considerato uno dei migliori nel gioco aereo nel suo ruolo vista la sua altezza e fisicità. Nonostante la sua stazza è anche dotato di una buona velocità e questo lo rende piuttosto completo.

Il giocatore ha caratteristiche importanti che lo rendono completo ed un giocatore che può fare al caso di Vincenzo Italiano. Il mister potrebbe presto iniziare a lavorare con lui visto che in quel reparto ci saranno movimenti in uscita. Presto potrebbe arrivare la firma di Yerry Mina con la Fiorentina.