Cinquanta milioni subito: addio definitivo alla Serie A

Trattativa in fase di chiusura: un big è ormai distante dalla Serie A e sarà uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate.

Quarantotto ore di fuoco. Quelle di un weekend che sembrava poter interrompere le tante trattative imbastite dai club per lasciare spazio ad un po’ di riposo, e invece è stato ricco di sorprese.

Da Samardzic vicinissimo all’Inter, a Musah in chiusura con il Milan, passando per il blitz del Manchester United per Hojlund, sono state tante le notizie inattese venute fuori fra sabato e domenica. L’inizio del campionato è infatti alle porte, il tempo stringe, e non c’è sosta per gli uomini di mercato, pronti a quella che promette di essere la settimana più importante di questa sessione estiva di trattative.

Nelle ultime ore è infatti arrivata un’altra clamorosa indiscrezione, che trova conferme e potrebbe trasformarsi in un grande affare. Un big è infatti pronto a cambiare casacca, e la sensazione è che la stretta di mano possa avvenire addirittura in tempi strettissimi. Il motivo? Tutto in una clausola che scade il 31 luglio, e che dal giorno successivo potrebbe far lievitare il prezzo già alto di un cartellino molto ambito in Europa.

Niente Serie A: arriva la firma

Un affare da 50 milioni da chiudere subito, entro il 31 luglio, per evitare una clausola che scatta automaticamente trasformando il prezzo in 100 milioni di euro. Ousmane Dembélé, esterno offensivo del Barcellona, è al centro di una clamorosa trattativa. Il calciatore seguito in passato dalla Juve, che in più occasioni ha provato a sondare il terreno per portarlo a Torino, ha incassato una maxi proposta da Parigi.

Al-Khelaifi è infatti impegnato nella gestione del caso Mbappé, ma avrebbe a malincuore digerito una cessione che sembra l’unico modo per non dissipare un vero e proprio capitale. Il rischio di perdere a zero il francese è troppo alto, e i transalpini si muovono per sostituirlo nel migliore dei modi. Sfumato Hojlund, già aggregato al Manchester United, e con Kane che avrebbe dato precedenza al Bayern Monaco, il Psg lavora su due obiettivi.

Vlahovic non convince appieno mentre Dembélé sarebbe un obiettivo molto concreto. Dalla Francia i tabloid sono tutti d’accordo nell’affermare che l’offerta potrebbe essere imminente, e c’è chi giura che sia già arrivata la proposta per pagare la clausola da 50 milioni, che dal primo agosto sarà raddoppiata.

La palla passa quindi al calciatore, che stando alle notizie in arrivo dalla Spagna, non sarebbe convinto dall’idea di lasciare il Barca. Tutto però potrebbe cambiare in poche ore, e in campo potrebbe scendere direttamente Luis Enrique, convinto che il calciatore sia il naturale sostituto di Mbappé. Il Barcellona intanto attende, non potrebbe opporsi per via della clausola ma incasserebbe una cifra che darebbe respiro alle casse del club. Tutto in poche ore quindi. Dembélé, sogno di molti club di Serie A, potrebbe ben presto volare in Francia raccogliendo una eredità pesante.