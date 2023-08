Mbappe arriva in prestito: il PSG ha accettato, l’annuncio

Il futuro di Kylian Mbappe è ancora tutto da decidere in questa finestra di calciomercato o nella prossima. Perché il giovane talento francese ancora non sa dove giocherà il prossimo anno.

Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire il futuro del giocatore che sembra aver rotto con il suo attuale club del Paris Saint Germain e sta pensando di andare a giocare altrove già da subito.

Una situazione davvero incredibile questa se consideriamo che il giocatore è considerato uno dei migliori al mondo al momento e futuro Pallone d’Oro. Ecco perché non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare il club parigino.

Calciomercato: Mbappe lascia il PSG

Rottura totale tra Mbappe e il PSG che è disposto anche a lasciarlo fuori rosa per un anno intero lasciandolo in tribuna se dovesse decidere di non rinnovare e andare via. Il club francese ha pensato a 700 milioni di euro per i prossimi 7 anni, ma anche di fronte questa spaziale offerta che il giocatore non avrebbe teso la mano. Vuole andare via e andare a giocare per un altro top club.

Per lasciar partire Mbappe potrebbero servire 250 milioni di euro, ma il PSG rischia di perderlo a zero il prossimo anno e ora dovrà fare una scelta per quanto riguarda il cartellino del giocatore.

Il quotidiano Mirror ha parlato nelle ultime ore di un possibile accordo per il prestito di Mbappe al Liverpool con l’ok del Paris Saint Germain. Ora però non ci sono conferme.

Liverpool: Klopp scherza sull’arrivo di Mbappe

Riguardo il possibile acquisto di Mbappe sono arrivate anche le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che non sembrerebbe interessato ad entrare nella corsa per ingaggiare il talento francese. Troppo elevate le cifre che circolano per il giocatore e per questo motivo ora ci pensa proprio l’allenatore a spegnere le voci di mercato.

Jurgen Klopp è stato intervistato da Sky Germania in merito a quella che potrebbe essere una trattativa tra Liverpool e Mbappe per il trasferimento del giocatore in queste prossime settimane. Queste parte delle sue dichiarazioni:

“Prestito di Mbappe? Ci ridiamo su. Penso sia davvero un grande giocatore, ma le nostre condizioni finanziarie non ci permettono di effettuare un acquisto di questo genere. È possibile che qualcuno del club stia preparando qualcosa e voglia sorprendermi, ma non dobbiamo illudere nessuno”.

Calciomercato: Mbappe vuole solo il Real Madrid

In realtà tra le tante squadre interessate e le mega offerte ricevute, Mbappe ha in mente soltanto una squadra nel caso dovesse lasciare il PSG e si tratta dello storico club spagnolo del Real Madrid. Non sembrano esserci altre strade di mercato per il possibile trasferimento del giocatore, perché il francese è da anni corteggiato e già la scorsa estate è stato davvero vicino.

Ora bisognerà aspettare ancora qualche settimana e capire se già in questa sessione di mercato il Real Madrid riuscirà a prendere Mbappe dal PSG o se dovrà aspettare il prossimo anno quando andrà in scadenza di contratto e lo ingaggerà a costo zero. Il club francese però non molla e spera di riuscire a trovare un nuovo e storico accordo per il rinnovo di contratto.