Svolta a sorpresa per Milinkovic: rimane in Serie A, il club

Nelle ultime settimane, se non addirittura mesi, si è parlato tanto del futuro di Milinkovic Savic in questo calciomercato. Il serbo è agli sgoccioli della sua avventura con la Lazio, che potrebbe terminare una volta e per tutte con un anno di anticipo rispetto alla sua reale scadenza di contratto, che avverrà nel 2024.

Viste le sue qualità e la sua esperienza, Milinkovic Savic è un giocatore che fa gola a tantissimi top club di Serie A ma non solo, che al momento però non sembrano siano realmente pronti ad affondare il colpo decisivo per il centrocampista biancoceleste.

Questo è almeno quello che si credeva sino a stamattina, visto che, stando alle ultime notizie, è stat registrata un’importantissima svolta che potrebbe una volta e per tutte definire il futuro di Milinkovic Savic in questo calciomercato.

Calciomercato Serie A: svolta per Milinkovic, ecco dove giocherà

La prossima stagione è agli sgoccioli, ma al momento niente è stato ancora definito in merito al futuro di Milinkovic Savic in questo calciomercato. Di questo passo il centrocampista serbo domenica dovrà presentarsi a Formello per poi partire con la squadra per il raduno di Auronzo di Cadore, anche se non è escluso che il giocatore possa creare qualche problema non presentandosi proprio, forzando di conseguenza la sua cessione.

La realtà, però, è che al momento nessuna squadra, di quelle che si sono dette interessate negli scorsi mesi, si è presentata negli uffici di Lotito accontentando le richieste economiche della Lazio per il Sergente. Ovviamente Milinkovic vuole conoscere al più presto il suo futuro, anche per programmare la prossima stagione, e l’impressione è che presto questa sua volontà possa essere esaudita, nonostante tutte le difficoltà del caso, visto che nelle scorse ore è arrivata una svolta importante che potrebbe mettere un punto definitivo alla questione.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, salvo clamorose sorprese Milinkovic Savic continuerà a giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Per il serbo si è parlato di Milan, Juventus ed anche Inter, ma la realtà è che il Sergente potrebbe continuare a vestire i colori sociali della Lazio.

Svolta Milinkovic, rimane alla Lazio: la posizione di Lotito

Incredibilmente Milinkovic Savic potrebbe rimanere alla Lazio anche nella prossima stagione. Lotito ha fissato il prezzo del suo giocatore fra i 30 ed i 40 milioni, ed al momento nessuna delle squadre interessante al giocatore si è neanche lontanamente avvicinate al Sergente.

Questo ha portato, di conseguenza, ad una grande riflessione all’interno della dirigenza biancoceleste che, a questo punto, starebbe seriamente valutando di togliere dal mercato Milinkovic Savic e farlo rimanere sino a scadenza di contratto, provando a rinnovarlo nel corso della stagione.

40MLN o niente per SMS: Lotito fa muro

Se proprio Lotito deve vendere Milinkovic lo vuole fare adesso, non a preparazione e stagione iniziata, anche perché c’è da sostituirlo. Per questo motivo, il patron della Lazio si è fissato un termine ultimo per lasciar partire il serbo che, secondo il CdS, dovrebbe essere metà agosto, non oltre. Chiunque si presenterà negli uffici di Formello con un’offerta a ribasso per Milinkovic decorso questo termine, sicuri di trovare via spianata, si imbatterà nel muro eretto da Lotito che, a quel punto, preferisce tenersi il Sergente.