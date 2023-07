Marotta allo scoperto: svelato il segreto di Pulcinella

Giuseppe Marotta e la dirigenza dell’Inter sono usciti allo scoperto: svelato il “trucco” sul mercato, cosa sta accadendo

Marcus Thuram il primo acquisto dell’Inter per la nuova stagione. Il giovane talento francese andrà a rinforzare la prima linea di Simone Inzaghi che nel frattempo ha perso Edin Dzeko, passato al Fenerbahce. E grande incertezza c’è anche attorno al nome di Romelu Lukaku.

Il bomber belga ha rifiutato l’opzione saudita affermando in più di un’occasione di voler proseguire la sua carriera in nerazzurro. Zhang, però, ha dettato la linea del mercato nerazzurro; il club dovrà autofinanziarsi, ed ogni acquisto dovrà essere subordinato ad una cessione.

Quella ormai prossima ed in via di definizione è Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Nonostante il club saudita abbia presentato un’offerta al ribasso all’Inter, sembra proprio che nei prossimi giorni si possa chiudere l’operazione, con i nerazzurri che a quel punto potranno andare su Frattesi, di fatto già bloccato.

L’Inter dovrà anche rinforzarsi in difesa, perché serve un titolare che possa raccogliere la pesante eredità di Milan Skriniar, volato al PSG a parametro zero, con la firma già lo scorso gennaio.

Inter, Onana in uscita: la linea dei dirigenti dell’Inter è chiara

Il prossimo calciatore che dovrebbe lasciare Milano è André Onana; il portiere è stato uno dei protagonisti della stagione nerazzurra e, quando è diventato titolare, non ha più lasciato i pali. L’ex Ajax è uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi ma sarà sacrificato sull’altare del bilancio.

Arrivato alla Pinetina a parametro zero, ad oggi vale circa 50-60 milioni, per una maxi plusvalenza che regala più di una bocca d’ossigeno al bilancio dell’Inter. Un addio doloroso, perché il camerunense è uno dei pilastri della squadra, quasi un elemento imprescindibile. E la sua sostituzione, infatti, non sarà certo semplice per l’Inter che nel frattempo ha perso pure Vicario, finito al Tottenham.

E la decisione di privarsi di André Onana ha lasciato una convinzione ben tangibile; in caso di offerte ritenute congrue al valore del calciatore, nessuno sarà trattenuto a Milano. Tutti cedibili, quindi, con l’Inter che potrebbe perdere altri prezzi pregiati nel corso del mercato estivo.

Il pensiero principale va inevitabilmente alla stella dell’Inter, Lautaro Martinez, uno dei bomber più appetiti in Europa, Campione del Mondo con l’Argentina e vice bomber della Serie A alle spalle di Victor Osimhen. Ed i tifosi dell’Inter già stanno tremando alla sola ipotesi di dover salutare anche il numero 10.