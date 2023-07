Serie A, riecco Joao Pedro: non al Cagliari, la destinazione

Non al Cagliari, dove era capitano Joao Pedro, ma in un altro club di Serie A per la prossima stagione.

Il calciatore italo-brasiliano che quando giocava in Serie A riuscì pure a trovare una convocazione in Nazionale in quella che poi fu l’amara disfatta senza il Mondiale, per la seconda volta consecutiva, sarebbe pronto a tornare in Italia dopo la parentesi al Fenerbahce.

Il club turco, che ha trovato Edin Dzeko nel suo attacco, non è più su Joao Pedro che punterà per il suo futuro. E, nel domani del calciatore ex Cagliari, potrebbe nuovamente esserci la Serie A, per giocare titolare in un club storico italiano.

Serie A, il ritorno di Joao Pedro: la destinazione

La destinazione a sorpresa, per Joao Pedro, potrebbe essere nuovamente in Serie A.

Dopo le 28 partite totalizzate al Fenerbahce e un’esperienza fatta di alti e bassi nel campionato turco, vinto dai rivali del Galatasaray, sarebbe stato tagliato fuori dal progetto con Edin Dzeko e altri giocatori nel posto da titolari lì dove per l’italo-brasiliano non ci sarebbe più spazio.

Uno spazio che invece troverebbe in Serie A, in uno dei club che lo aveva già cercato in passato, specie dopo la retrocessione in Serie B del suo ex Cagliari, che lo ritroverebbe come rivale nella stagione 2023/2024 in Serie A. A puntare tutto su Joao Pedro, potrebbe essere il Torino, che lo ha come obiettivo di calciomercato per l’estate.

Mercato Torino, colpo Joao Pedro: la notizia

Il Torino non ha dimenticato Joao Pedro che, come soluzione low cost e da affiancare sulla trequarti, nel ruolo di sottopunta alle spalle di Sanabria, sarebbe l’ideale per Juric e il Torino.

A provarci sarà il ds Vagnati, secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb. Il Torino sonderà il terreno per comprenderne le possibilità dell’operazione. Ci sarebbe gradimento da parte di Ivan Juric, che lo avrebbe accolto volentieri già nella passata stagione. Il Torino, con l’ambizione di finire tra i piazzamenti europei, potrebbe ripartire dall’esperienza di Joao Pedro che vorrebbe ricominciare da dove aveva finito in Serie A, con un’annata fatta di importanti gol, malgrado quella che fu la retrocessione del Cagliari.

Ultime Torino: le cifre dell’operazione di Joao Pedro

Le cifre dell’operazione legata a Joao Pedro sono low cost e le volontà del Torino sono quelle di andare verso le stesse. Le richieste del Fenerbahce non saranno spropositate, il valore di mercato dell’ex numero 10 del Cagliari sono di circa 5-6 milioni di euro.