Allenatore a rischio esonero: arriva la conferma del presidente

Arriva l’annuncio della decisione presa da parte del presidente che ha intenzione di avviare un progetto nuovo dopo quanto accaduto nelle ultime settimane.

Serie B: allenatore confermato

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la decisione che prende il presidente per il suo club, perché dopo la conferma per la riammissione in Serie B del Brescia è stata presa anche la decisione da parte del presidente Massimo Cellino di confermare in panchina come allenatore Daniele Gastaldello. A riportare la notizia è Brescia Oggi che svela la scelta presa da parte del numero uno del club. Il Brescia con Gastaldello in panchina è riuscito a portare a casa 9 risultati utili su 13 partite disputate, risalendo dall’ultimo posto alla zona degli spareggi.