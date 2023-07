Serie A: primo giocatore omosessuale, c’è l’accordo

Il calciomercato in Serie A potrebbe rivelarsi storico per certi versi, perché ora potrebbe approdare in Italia il primo giocatore omosessuale dichiarato in maniera ufficiale.

Una pagina della svolta e storica che potrebbe essere davvero importante per il calcio italiano e per il nostro paese. Un qualcosa che può segnare la svolta.

L’Italia e il calcio italiano di Serie A potrebbero essere d’aiuto e d’esempio per tanti movimenti che si potrebbero fare in futuro per quanto riguarda i movimenti di mercato.

Calciomercato Serie A: arriva il primo giocatore gay

Il calciatore ha deciso di scegliere il campionato italiano e ora cerca una nuova sfida stimolante in un campionato che conosce bene e ha già affrontato per diversi anni. Quando era qui in Italia però ancora non aveva parlato a cuore aperto della sua situazione personale, perché non molto tempo fa sono, invece, arrivate le parole di Jankto che ha deciso di dichiarare la propria omosessualità e ora è pronto ad approdare in Italia.

In Serie A sarà il primo giocatore gay a giocare da dichiarato nel campionato italiano, con la speranza che possa essere da esempio per la lotta allo omofobia e per sdoganare tutto questo.

Hanno fatto tanto discutere le dichiarazioni delle ultime ore del Ministro Andrea Abodi riguardo l’argomento omofobia nel mondo del calcio e sul caso Jankto. Perché dopo aver affrontato in maniera delicata e con impatto il tema, ha poi deciso anche di usare una frase che potrebbe essere strumentalizzata in maniera negativa come: “Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni”.

Cagliari: accordo con Jankto, sta tornando

Accordo trovato tra Jankto e il Cagliari! Contratto biennale con opzione per una terza stagione, previste per martedì le visite mediche del giocatore. Le cifre dell’operazione ancora non sarebbero state svelate ma presto potrebbero essere annunciate, si attende il prima possibilità l’ufficialità per quanto riguarda il passaggio del giocatore in maglia rossoblu.

Jankto e il Cagliari hanno ora l’accordo definitivo per poter continuare insieme nei prossimi anni e dare uno schiaffo morale ad una delle tematiche più importanti dell’attualità del mondo che viviamo.

Serie A: Jankto sceglie il Cagliari per aumentare i numeri

Jankto ha già giocato in Serie A per 5 anni, vestendo per 2 anni la maglia dell’Udinese per 3 quella della Sampdoria. Il calciatore ha totalizzato oltre 100 presenze e messo a segno 17 gol totali con le due squadre. Ora è pronto ad approdare al Cagliari per provare ad aumentare questi numeri.