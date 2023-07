Mbappe la combina grossa: si scagliano contro di lui

Tiene sempre banco lo spinoso tema legato al futuro di Kylian Mbappe: i compagni del PSG si scagliano contro la stella, ecco cosa è successo

Che sia il futuro del calcio moderno ormai non ci sono più dubbi. Kylian Mbappe, al giorno d’oggi, è uno dei calciatori più forti al mondo, forse il più forte di tutti insieme ad Erling Braut Haaland. In quanto tale, l’attaccante francese desidera fortemente conquistare altri titoli, aspetto fondamentale per lasciare un’impronta ben marcata.

Mbappe, non a caso, si ispira fortemente a Cristiano Ronaldo, il quale è stato in grado di costruire una carriera straordinaria proprio perché ricchissima di trionfi. Superare CR7 non sarà affatto semplice ovviamente, a maggior ragione se la stella classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 20 dicembre) dovesse restare ancora a lungo al Paris Saint Germain.

Nonostante i numerosi acquisti di grande spessore messi a referto dal patron Al-Khelaifi sul fronte calciomercato, la squadra parigina finora non è mai riuscita a vincere la Champions League e potrebbe non riuscirci ancora per diverso tempo. C’è un problema evidente all’interno del club transalpino da questo punto di vista. Ed è probabile che sia questa la ragione che ha spinto l’ex Monaco a non attivare il rinnovo automatico del contratto fino al 30 giugno 2025.

La decisione in argomento, inevitabilmente, ha generato un polverone, anche perché il Paris Saint Germain (come confermato da Al-Khelaifi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique) non è disposto a perdere Mbappe a parametro zero.

Dunque, lo scenario è il seguente: rinnovo o cessione in estate. Qui entra in gioco il Real Madrid, che non ha mollato definitivamente la pista e potrebbe rituffarsi all’assalto di Mbappe a breve, specialmente dopo aver detto addio a Karim Benzema.

Mbappe fa infuriare i suoi compagni: ecco cosa è successo

La star di Parigi sogna da sempre di indossare la camiseta blanca, per seguire le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo. A Mbappe è stato concesso ancora qualche giorno per dare il verdetto finale sul tema rinnovo. Dopodiché, in caso di ulteriore risposta negativa, il PSG si metterà al lavoro per cedere subito l’attaccante.

Quest’ultimo, nel frattempo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ‘France Football’, in cui ha sottolineato come giocare nel Paris non lo aiuti molto a vincere il Pallone d’Oro, altro obiettivo che lui insegue al pari della coppa dalle grandi orecchie. “Sono profondamente convinto di essere nato per vincere e voglio mostrarlo a tutti“, ha dichiarato Mbappe.

Secondo Sky Sports UK, queste parole avrebbero scatenato l’ira dello spogliatoio del Paris Saint Germain. In particolare, pare che sei giocatori, tra cui due dei nuovi acquisti, si sarebbero già lamentati con la dirigenza. L’asticella della tensione nell’ambiente parigino è assai elevata e forse l’unica soluzione, a questo punto, è separarsi immediatamente.