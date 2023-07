Calciomercato: si sblocca l’affare, ecco dove allenerà Gattuso

C’è la svolta riguardo il futuro in panchina di Gennaro Gattuso. Ecco dove allenerà la prossima stagione.

Dopo la fine della sua esperienza al Valencia, che s’è conclusa con un esonero, Gennaro Gattuso è pronto a ripartire in un nuovo club. Il tecnico sta valutando la proposta di una nuova società che gli ha messo sul piatto tanti soldi per convincerlo a firmare. Ecco tutti i dettagli relativi a questo affare di mercato con Gattuso pronto a diventare il nuovo allenatore.

L’esperienza al Valencia non ha gratificato Gennaro Gattuso. L’avventura in Spagna s’è chiusa con una rescissione consensuale, arrivata prima della fine del campionato. In totale ha disputato 18 partite in Liga con 5 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte. Numeri davvero deludenti che spinsero all’epoca, febbraio 2023, all’addio del tecnico che decise di andare via. Adesso, a distanza di mesi, per Gattuso ci sono nuove possibilità: ecco chi ha cercato il tecnico.

Calciomercato: stanno prendendo Gattuso

C’è un altro allenatore contattato per andare ad allenare in Arabia Saudita. Si tratta di Gennaro Gattuso che ha ricevuto una ricca proposta per approdare nella Saudi Pro League. Dopo i rifiuti di Mourinho ed Allegri, che hanno deciso di rimanere in Serie A, il tecnico calabrese è finito nel mirino dei vertici della Federazione araba che sono alla ricerca di nuovi giocatori e allenatori per far crescere il calcio dell’Arabia Saudita.

Un progetto ambizioso, quello della Saudi Pro League, che ha portato fino a questo momento grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Benzema, Kante, Koulibaly e Brozovic. Tanti altri sono in arrivo ed anche in panchina, come allenatori, qualcosa si muove.

Dopo Gerrard, si attende l’approdo in Arabia Saudita di Gennaro Gattuso che ha ricevuto di verse offerte da parte di squadre della Saudi Pro League.

Gennaro Gattuso ha deciso: ecco la sua nuova destinazione

Secondo quanto riportato da cm.com, nonostante i forti interessi da parte dei club della Saudi Pro League Gattuso non è convinto di accettare. Al momento è poco attratto dall’idea di andare ad allenare nel campionato dell’Arabia Saudita. Nonostante la ricca proposta, messa sul piatto dalla Federcalcio araba, Gattuso non ha accettato.

Calciomercato: niente Arabia Saudita per Gattuso, l’annuncio

Gattuso ha rifiutato l’Arabia Saudita, l’ex centrocampista del Milan attenderà una chiamata da parte di qualche club europeo. La sua decisione è già stata presa. Nonostante una proposta economicamente irrinunciabile, il tecnico ha scelto di non approdare nella Saudi Pro League. Gattuso resta a disposizione e spera in una nuova chance in Italia.