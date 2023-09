Calciomercato: Gattuso nuovo allenatore, c’è l’accordo

Decisione ufficiale da parte della società che ha deciso di ingaggiare Gennaro Gattuso.

Attualmente libero, dopo la fine della sua avventura a Valencia conclusa con l’addio anticipato, Gattuso nell’ultimo periodo è stato accostato a numerose panchine. L’allenatore, sia in Italia che all’estero, è molto ambito. Adesso, a distanza di mesi dalla sua ultima esperienza, il tecnico è pronto a ripartire: sul piatto c’è una proposta importante da parte di una big che ha deciso di nominarlo come allenatore. Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato con Gattuso già in viaggio per raggiungere la nuova destinazione.

L’avventura in Spagna, a Valencia, non ha contribuito all’esperienza di Gennaro Gattuso che s’è ritrovato a gestire una situazione non facile. Il club, in preda ai problemi economici, non è riuscito ad accontentare il tecnico in sede di calciomercato. Ecco perché la sua esperienza in Liga s’è chiusa in netto anticipo con una rescissione consensuale, arrivata prima della fine del campionato. In totale, con la squadra del Mestalla ha disputato 18 partite di Liga ottenendo 5 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte. Adesso, per Gattuso una nuova avventura in panchina: sempre all’estero.

Calciomercato: stanno prendendo Gattuso

C’è un altro allenatore italiano che è stato contattato per andare ad allenare in Francia. Si tratta di Gennaro Gattuso che ha ricevuto una proposta per andare nel campionato di Ligue 1. Il tecnico calabrese è finito nel mirino della big che è alla ricerca di un profilo di carisma per risollevare l’ambiente scosso dagli ultimi risultati.

Le dimissioni dell’allenatore, arrivate a due giorni prima dal match di Europa League, le proteste e le minacce dei tifosi contro la società, hanno scatenato un putiferio in città. Adesso la proprietà è pronta a nominare come nuovo allenatore del Marsiglia Gattuso che dovrà gestire, per l’ennesima volta in carriera, una situazione non facile.

Gattuso al Marsiglia, c’è l’intesa

Dopo Grosso approdato a Lione, si attende l’arrivo in Francia di Gennaro Gattuso che ha ricevuto una proposta importante da parte del Marsiglia. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana, campione del Mondo nel 2006, ha deciso di ripartire dal campionato francese. Dopo le dimissioni di Marcelino, la società s’è messa alla ricerca di un tecnico di esperienza e qualità. Tutte le strade hanno condotto a Gattuso che arriverà sulla panchina del Marsiglia dopo la pesante sconfitta di campionato contro il Paris Saint-Germain per 4-0.

Gennaro Gattuso ha deciso: ha accettato l’offerta del Marsiglia

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Marsiglia ha deciso di puntare tutto su Gennaro Gattuso. E’ arrivata la svolta per quanto riguarda l’allenatore italiano che è già in viaggio per la Francia, insieme ai suoi collaboratori. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.