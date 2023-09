Serie A, tutto vero il club è ceduto: svelata data, prezzo e nuova proprietà

C’è la svolta riguardo il club di Serie A: il presidente ha deciso di vendere la società. Svelata data, prezzo e nuovi proprietari.

Protagonisti di un buon avvio di stagione, il numero è da mesi in contatto con un fondo che è fortemente interessato alla società. Molto presto potrebbe arrivare la fumata bianca, i tifosi sono in attesa di conoscere le sorti del club che in questo momento è concentrato su questo campionato.

Non solo l’Inter, anche un altro club molto presto potrebbe cambiare proprietà. E’ questa l’indiscrezione riportata dall’edizione odierna di Tuttosport che svela gli ultimissimi dettagli su questa operazione che potrebbe andare a buon fine nelle prossime settimane. Ci sono, infatti, passi in avanti per quanto riguarda il closing: adesso i tifosi sono in attesa di conoscere i nuovi proprietario e quali saranno le loro ambizioni riguardo il futuro della squadra.

Serie A: una società cambia proprietà, i dettagli

Nuovi aggiornamenti in merito alla cessione del club italiano: c’è un fondo interessato alla società di Serie A, che nelle ultime stagioni è stata protagonista nel campionato italiano. Ecco tutti i dettagli riguardo l’operazione che sta andando avanti da mesi: il presidente attuale ha dato il via libera alla negoziazione che sta portando la società al cambio di proprietà.

I primi contatti risalgono all’estate, adesso il presidente potrebbe finalizzare l’operazione e cedere il suo club. I tifosi restano in attesa di conoscere quale sarà il nuovo proprietario della squadra, protagonista di un buon avvio di stagione in questo campionato 2023-2024.

A sorpresa, Maurizio Setti è pronto a cedere il Verona che potrebbe finire nelle mani di un fondo statunitense. Ancora una volta, gli americani sono pronti ad entrare nel mondo del calcio italiano. Dopo Atalanta, Fiorentina, Milan, Parma, Roma e Spezia questa volta anche il Verona potrebbe presto avere una proprietà degli Stati Uniti.

Verona: Setti cede il club ad un fondo statunitense

Da mesi, un fondo statunitense tratta per l’acquisto dell’Hellas Verona di Maurizio Setti. Sono già stati avviati i contatti per rilevare le quote della società scaligera. L’obiettivo è chiudere entro il 2023 l’operazione. C’è già una deadline che potrebbe portare il Verona al cambio di proprietà entro dicembre. Gli americani vogliono subito subentrare all’attuale proprietà e guidare il prossimo calciomercato invernale 2024. Una svolta a sorpresa e quasi inaspettata, con Maurizio Setti pronto a concludere l’operazione per cedere il Verona e arrivare il closing nelle prossime settimane. Il modello da seguire, per la nuova società americana, è quello dell’Atalanta: ecco perché Setti potrebbe cedere la maggioranza ma restare comunque all’interno della società.