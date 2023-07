Lazio, Immobile finisce in Tribunale: cosa è successo

In casa Lazio si sta vivendo un momento molto complicato dentro e fuori dal campo: Ciro Immobile finice in Tribunale, ecco il motivo.

L’attaccante biancoceleste e della Nazionale Italiana non ha ancora ben chiaro il suo futuro e sta vivendo un periodo complesso anche fuori dal campo per motivi extracalcistici. Nelle prossime ore andrà in Tribunale per stabilire la verità di quanto accaduto e intanto si concentra sul campo per tornare carico e pronto alla nuova stagione che si preannuncia ricca di insidie.

Ciro Immobile dovrà fare chiarezza sulla situazione intricata che si è venuta a creare qualche mese fa e per cui non è ancora chiaro definitivamente l’accaduto.

Lazio, Immobile in Tribunale: le ultime

La Lazio sta aspettando novità anche per il futuro di Ciro Immobile. Dopo la cessione di Sergej Milinkovic-Savic in casa biancoceleste si è aperto uno squarcio con Claudio Lotito che non ha ancora accontentato del tutto Maurizio Sarri.

Ora anche per Ciro Immobile ci sono sirene arabe che preoccupano il tecnico e tutta la tifoseria laziale. L’addio del bomber napoletano sarebbe accolto con estrema rabbia da tutto l’ambiente che vorrebbe affidarsi ancora all’ex Torino come accade ormai da 7 stagioni.

Ciro Immobile vive anche un momento complicato fuori dal campo che ora dovrà risolvere obbligatoriamente in Tribunale dopo una lunga causa.

Immobile contro il Comune di Roma: dopo l’incidente

Lo scorso 16 aprile Ciro Immobile si è scontrato con un tram a Roma con il suo SUV e la notizia preoccupò tutti i tifosi della Lazio e tutti gli appassionati di calcio. In auto con il bomber biancoceleste c’erano anche le figlie che, per fortuna, riportarono solo lievi traumi, poi risolti dopo una visita in ospedale e qualche giorno di riposto, proprio come accaduto al campione italiano.

Circa un mese fa, poi, il legale del capitano della Lazio aveva inviato una richiesta di risarcimento danni all’azienda dei trasporti pubblici di Roma. Non sono state riscontrate ancora le possbili responsabilità del Comune di Roma relative a un eventuale malfunzionamento dei semafori presenti sull’incrocio, dell’ATAC o dello stesso Immobile.

L’attaccante sin dall’inizio della vicenda ha sempre affermato di essere passato con il verde e di essere quindi vittima dell’incidente nel quale sono rimaste ferite 12 persone.

Niente risarcimento: Immobile fa causa

Il Comune di Roma non risarcirà Ciro Immobile per l’incidente d’auto e, secondo quanto riporta Il Messaggero, Assicurazioni Roma ha rispedito al mittente la richiesta di Immobile, che chiedeva un risarcimento per i danni subiti all’auto e per le ferite.

Ora la situazione si risolverà dopo una causa. I legali dell’attaccante della Lazio lavorano ad una nuova richiesta di risarcimento e sono pronti a portare in Tribunale l’ATAC.