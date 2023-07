Un altro figlio d’arte giocherà in Serie A: l’annuncio sulla destinazione

Un altro figlio d’arte in Serie A, è la scelta fatta da parte di un club dopo gli arrivi di Thuram e Weah, rispettivamente tra Inter e Juventus.

Di nuovo in Serie A, andando da generazione in generazione. Uno dei calciatori che ha ben figurato in Italia, segnando per sempre la storia sia nella Lazio che nel club di Milano, troverà suo figlio ancora in Italia.

È un calciatore come il papà e, il classe ’99, sarà pronto alla grande occasione italiana riuscendo ad arrivare nel calcio dei grandi all’età di 23 o 24 anni, secondo quelli che sono i rumors recenti di calciomercato. Uno dei principali quotidiani, nella propria edizione in digitale, ha riportato quelle che sono le notizie legate al suo approdo in Serie A.

Calciomercato, un altro figlio d’arte in Serie A: la rivelazione

La rivelazione sulla destinazione di un altro figlio d’arte in Serie A, dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato.

Ha un valore di mercato ancora non elevatissimo e, per il suo domani, ci sarebbe la Serie A. Lo stesso campionato italiano che da piccolo gli veniva raccontato da suo papà, che in Italia ha vissuto una carriera fatta di titoli importanti, anche se gli è mancata poi la Champions League con il club di Milano.

Non vivendo l’annata che fu del triplete con l’Inter, el Jardinero Cruz lasciò il club nerazzurro dopo aver vinto comunque titoli su titoli in Italia. E adesso, un suo erede diretto ovvero il figlio, sarà pronto al grande approdo in Serie A.

Cruz, il figlio del Jardinero in Serie A: la destinazione

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport, il figlio del Jardinero, Julio Cruz, può approdare in Serie A. Sul centravanti del Banfield ci sarebbe l’interesse dell’Hellas Verona, club che sta cercando di capire quali sono gli spiragli della trattativa, per portarlo nell’immediato in Serie A.

Il calciatore, figlio d’arte dell’ex Inter, Lazio e Bologna, ha un valore di mercato pari a mezzo milione di euro. E dal canto proprio, il club scaligero, vorrebbe evitare di spendere tali cifre considerando quella che è la sua situazione contrattuale.

Verona, Juan Manuel Cruz: quando arriva il figlio del Jardinero

Secondo quelle che sono le notizie che filtrano sul figlio di Julio Cruz, Juan Manuel Cruz potrebbe arrivare all’Hellas Verona. Non è chiaro se subito o al termine della scadenza del contratto perché, gli accordi col Banfield, scadono infatti il 31 dicembre 2023. Può darsi che lo stesso club di Verona stia aspettando di prenderlo a costo zero, nel mercato invernale che sarà come rinforzo durante la stagione.