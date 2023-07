Mercato: trattativa a sorpresa per Zaniolo, lo stanno prendendo

Uno dei nomi più caldi in questa sessione di mercato è senza ombra di dubbio quello di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma, infatti, piace e tanto alla Juventus ed anche a diversi club sauditi. Adesso, però, a sorpresa un altro club si appresta a concludere questo affare dal Galatasaray.

L’avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray fino a questo momento ha dato risultati altalenanti ma nel complesso buoni. Ha, infatti, trovato un discreto spazio, ma ha trovato la via della rete con una continuità che prima non aveva mai avuto. Non a caso, infatti, il suo nome è stato accostato a diversi top club, a partire dalla Juventus, fino ad arrivare, ovviamente all’Arabia Saudita. Adesso, però, il suo futuro subisce una svolta a sorpresa, dal momento che un nuovo club è pronto a chiudere ed a sbaragliare la concorrenza. Andiamo a vedere le ultime a tal proposito.

Svolta nel suo futuro dell’ex Roma

Il nome di Nicolò Zaniolo, per la qualità ed il potenziale che ha in sé, continua a scaldare i cuori di tifosi sparsi in giro per il mondo ed anche il mercato. Sulle sue tracce c’è la Juventus da tempo, ma la pista sembra essersi raffreddata in maniera importante per le difficoltà a concretizzare la cessione di Federico Chiesa. Di cui sarebbe stato il naturale sostituto.

Adesso a farci un pensiero serio è, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, l’Aston Villa, che è alla ricerca di un profilo in grado di far saltare il banco, come si suol dire, sulla trequarti. La priorità, in tal senso, è quella di portare in Premier League Thiago Almada dell’Atalanta United. Su di lui c’è anche il Napoli e la strada è in salita. Per questo si valutano le alternative e l’ex Roma è tra i primissimi posti.

Zaniolo all’Aston Villa, la svolta

I Villans hanno disponibilità economiche di primissimo ordine e l’esigenza di regalare alla propria tifoseria un profilo del genere. Le caratteristiche di Zaniolo, infatti, per forza fisica e capacità di strappare, si sposerebbero alla perfezione con il calcio inglese, da sempre orientato molto verso lo scontro e l’impatto fisico. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva. L’Aston Villa si muove seriamente per l’ex Roma.