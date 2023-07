Calciomercato: Hojlund in una big, Gasperini svela tutto

Ci sono delle novità relative al futuro all’Atalanta di Hojlund. C’è l’annuncio di Gasperini che, nel corso della conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sull’attaccante danese.

Protagonista dell’ultima stagione di Serie A, Hojlund è stata una delle piacevoli sorprese dell’Atalanta. L’attaccante ha catturato l’attenzione di tantissime società che sono rimaste impressionate dal talento del danese classe 2003, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Intanto, aumentano i dubbi riguardo la sua permanenza a Bergamo: ecco l’annuncio di Gasperini in merito al futuro dell’attaccante Hojlund che è pronto a partire in questo calciomercato estivo 2023.

Partito in sordina, Hojlund ha conquistato spazio e fiducia nel corso dell’ultimo campionato di Serie A. Numeri importanti per il calciatore, che era alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Prelevato dallo Sturm Graz la scorsa estate, il classe 2003 ha totalizzato 32 presenze con 9 reti in Serie A. Numeri importanti, considerando la giovane età del calciatore. Ecco perché l’Atalanta sta valutando attentamente il destino del danese che è finito nel mirino di tantissime big. I bergamaschi hanno già fissato il prezzo: ecco cosa ha detto Gasperini in merito al futuro all’Atalanta di Hojlund.

Calciomercato Atalanta: quale futuro per Hojlund, le parole di Gasperini

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, dopo la vittoria per 10-1 nel match amichevole contro la Rappresentativa Città di Clusone. Una prima sgambata per i bergamaschi con Gasperini che ha potuto valutare da vicino l’impatto dei neo acquisti Kolasinac e Bakker.

Intanto, sul finire della conferenza, Gasperini ha annunciato il futuro di Hojlund.

“Possiamo fissare tutte le scadenze che volete ma sarà tutto finito quando il mercato terminerà. Se dovesse arrivare una proposta indecente oltre il 15 agosto, decideranno la società e il giocatore. Per me l’offerta deve arrivare entro il 31 luglio, altrimenti può anche restare con noi. Però, realisticamente, non si possono fissare delle date di scadenza, vedremo cosa sarà del suo futuro”.

Calciomercato Atalanta: su Hojlund il Manchester United

Non si placano, dunque, le voci relative ad un possibile addio di Hojlund che è pronto per il grande salto in una big. L’attaccante è finito nel mirino del Manchester United e non solo, anche la Juventus aveva fatto un pensierino sul giovane bomber prima di concentrarsi solo ed esclusivamente su Romelu Lukaku. Ecoc perché il suo futuro è sempre più lontano dall’Italia. L’auspicio di Gasperini è che tutto possa risolversi in tempi brevi, in modo tale da sostituire al meglio l’attaccante che è ad oggi uno dei titolari inamovibili della squadra in vista della prossima stagione.