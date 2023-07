Conte-Juve, clamoroso! I tifosi restano senza parole

Conte e la Juventus, le strade dell’allenatore e del club bianconero si intrecciano nuovamente: il retroscena che spiazza

Dopo le ultime deludenti stagioni, la suggestione di un ritorno in panchina di Antonio Conte alla Juventus ha preso piede nell’ambiente bianconero. In tanti sognano un nuovo ciclo con l’allenatore pugliese, colui che diede il via all’epopea dei nove scudetti. E la nostalgia si è avvertita ancora più forte con i risultati non soddisfacenti dal ritorno di Allegri in poi.

La ‘pace’ scoppiata tra Agnelli e lo stesso Conte dopo le acredini precedenti e il cambio al vertice della società bianconera, soprattutto, hanno dato luogo alla ripartenza dei rumours. Per non parlare del fatto che l’ex Ct della Nazionale, dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, probabilmente pensa ad allenare in un luogo dove possa stare più vicino alla sua famiglia.

Per adesso, però, non sembra vicino né un ritorno in Serie A, né tantomeno alla Juventus, per l’allenatore, che si sta ancora guardando intorno alla ricerca della prossima opportunità professionale. Un contatto però con l’ambiente bianconero sembra esserci effettivamente stato. Che cosa nasconde tutto questo?

Juventus, Giuntoli chiama Conte: il motivo

Su ‘Top Calcio 24’, il giornalista Luca Momblano, da sempre molto addentro alle notizie di casa Juventus, ha spiegato, citando una fonte a suo dire estremamente attendibile, che circa tre settimane fa ci sarebbe stata una chiamata da parte di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo juventino, allo stesso Conte.

Una chiamata però che non celerebbe la volontà della società di sostituire Allegri, al quale è stata ancora ribadita la fiducia. La chiamata aveva come oggetto il profilo di Romelu Lukaku, che negli ultimissimi giorni è diventato obiettivo di mercato reale e concreto per la Vecchia Signora.

Giuntoli si sarebbe dunque informato su una ‘panoramica’ del profilo dell’attaccante belga, e chi meglio dell’allenatore che lo aveva avuto all’Inter, facendolo esprimere ai suoi massimi livelli in carriera, per saperne di più. Evidentemente, le rassicurazioni ricevute in merito saranno state positive, visto che la Juventus ha rotto gli indugi ed ha avviato una trattativa che presto potrebbe vedere effettivamente ‘Big Rom’ con la maglia bianconera al centro dell’attacco al posto di Dusan Vlahovic.

Momblano ha poi aggiunto che Conte, nello stesso periodo, sarebbe stato contattato dallo stesso Lukaku per vagliare la possibilità di trasferirsi insieme nello stesso club. Ma le proposte arabe non hanno convinto nessuno dei due.