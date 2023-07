Calciomercato Inter: preso Cuadrado, ma c’è una cessione

Marotta scatenato: dopo la beffa Lukaku, il dirigente ha subito chiuso per Juan Cuadrado. Intanto, è tutto pronto per la cessione del big.

C’è l’Inter tra le società italiane particolarmente attive, in questa fase di calciomercato. Marotta e Ausilio sono a lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. I due dirigenti devono fare i conti con il bilancio ed è per questo motivo che devono muovere anche il mercato in uscita: è tutto pronto per la cessione del calciatore, intanto Marotta ha chiuso per l’arrivo in neroazzurro di Juan Cuadrado.

Continua il duello a distanza tra Inter e Juventus. Dopo il caso Lukaku, Marotta ha risposto alla grande con l’ingaggio di Juan Cuadrado. Dopo l’addio dai bianconeri, l’esterno colombiano era svincolato e in cerca di una nuova destinazione. Tutto lasciava presagire ad un suo approdo in Turchia o Arabia Saudita ma nelle ultime ore qualcosa è cambiata. C’è stata l’accelerata decisiva di Marotta che ha deciso di puntare sul giocatore: ecco tutti i dettagli riguardo l’arrivo all’Inter di Cuadrado. Intanto, si sblocca anche una cessione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha virtualmente chiuso per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano, reduce da otto stagioni con la maglia della Juventus, è pronto a firmare con l'Inter.

Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche e la firma sul contratto con Inzaghi pronto ad accogliere all'Inter Cuadrado che è il nuovo colpo di mercato dei neroazzurri. Il giocatore firmerà un contratto di un anno a 2,5 milioni a stagione. Intanto, in uscita si muove qualcosa riguardo la cessione del big che è pronto a salutare i neroazzurri. E' tutto pronto per il suo addio con Marotta pronto a sbloccare altre trattative in entrata.

Protagonista assoluta di questo calciomercato estivo 2023, l’Inter ha definito l’ingaggio di Juan Cuadrado. Il colombiano arriva a parametro zero dalla Juventus, intanto sul fronte cessioni c’è da segnalare l’assalto del Manchester United che vuole prendere a tutti i costi Onana. Una volta completata la vendita del portiere camerunense, Marotta è pronto a chiudere per i due portieri, Sommer del Bayern e Trubin dello Shakhtar. In difesa, nel mirino c’è sempre Demiral dell’Atalanta e Holm dello Spezia. Mentre, per completare il centrocampo c’è Samardzic dell’Udinese. In attesa dell’assalto finale verso l’attaccante che dovrà sostituire Lukaku, promesso sposo della Juventus.

Intanto, Marotta prova ad accelerare anche per la cessione di Onana che dovrebbe sbloccare il mercato in entrata dell'Inter che è alla ricerca del sostituto di Lukaku: nel mirino c'è sempre Folarin Balogun dell'Arsenal che è il candidato numero per per l'attacco dei neroazzurri.