Calciomercato: Holm resta in Serie A, Inter e Juve beffate

Novità riguardo il futuro di Emil Holm che proseguirà la sua carriera in Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione dell’esterno.

Rivelazione dello scorso campionato di Serie A, il giocatore non è riuscito ad essere protagonista nella seconda parte di stagione. Ha saltato anche il finale a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo. La retrocessione dello Spezia in Serie B ha cambiato ogni scenario riguardo il suo futuro: adesso l’addio del giocatore è sempre più vicino. In Serie A s’erano interessate Inter e Juventus ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Aumentano le pretendenti per Emil Holm che è uno dei grandi obiettivi di calciomercato di tantissime società italiane. Oltre alle big, come Juventus ed Inter, il calciatore è finito nel mirino anche di altri club che sono pronti a strappare il giocatore allo Spezia. Ecco nuovi aggiornamenti di calciomercato in merito al futuro del calciatore: c’è la svolta riguardo la trattativa per la sua cessione. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato: Inter e Juve beffate, ecco dove sta andando Holm

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’esterno Emil Holm è sempre più vicino all’addio dallo Spezia. Il calciatore non proseguirà la sua esperienza in Serie B ma resterà in Serie A. Diverse società si sono interessate al calciatore ma in particolar modo una di queste ha sbaragliato la concorrenza, trovando l’accordo con la società ligure che è pronta a liberarsi del calciatore.

C’è una buona offerta che sta convincendo sempre di più lo Spezia che adesso è pronto a cedere Holm in Serie A. Il futuro del calciatore non sarà né all’Inter e neanche alla Juventus, un’altra società ha chiuso l’operazione.

Come riportato da cm.com, a sorpresa l’amministratore Carnevali è pronto a definire l’affare e a portare al Sassuolo Holm.

Holm al Sassuolo, colpo a sorpresa dei neroverdi: ultime di calciomercato

Il futuro di Holm sarà dunque a in Serie A, si attendono ancora nuovi aggiornamenti sul Sassuolo ma la sensazione è che il calciatore possa tornare nel massimo campionato italiano. Sullo sfondo resta anche l’Atalanta così come la Juventus. Più defilata l’Inter che, dopo aver preso Cuadrado, ha mollato la presa sul calciatore che resta comunque nella lista di Marotta che potrebbe tentare un assalto negli ultimi giorni di mercato. Per il momento il dirigente ha altre priorità. Intanto, è stata svelata anche la richiesta dello Spezia per vendere Holm.

Quanto costa Holm dello Spezia, svelato il prezzo

Il Sassuolo ha avviato i contatti per definire l’operazione e portare alla corte di Dionisi il classe 2000, considerato un grande talento nel suo ruolo. Il calciatore è pronto a lasciare lo Spezia che ha chiesto almeno 15 milioni di euro per cedere Holm al Sassuolo.