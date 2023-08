Calciomercato Roma: Mourinho esulta, sta firmando

La Roma è pronta a chiudere acquisti nuovi da regalare a José Mourinho in vista della prossima stagione, dove si spera di poter raggiungere risultati importanti, tutto passa però anche dalle cessioni.

Il club giallorosso si sta attivando in queste ore per definire più affari possibili nelle prossime ore di mercato, con l’inizio della prossima settimana che sarà decisivo.

Arrivano aggiornamenti che riguardano i movimenti di mercato del club in vista del prossimo anno, dove la società ha degli obiettivi ben chiari da definire.

Roma: Mourinho sblocca il mercato

La società sta lavorando ad acquisti e cessioni della Roma e allo stesso tempo anche José Mourinho lancia dei segnali veramente importanti ai tifosi per quello che accadrà nelle prossime ore. Perché ha bisogno di un nuovo attaccante lo Special One e arriverà il prima possibile, prima però bisognerà completare anche delle operazioni in uscita che possono permettere di definire gli affari.

Arrivano ora aggiornamenti importanti da Sky Sport sul calciomercato della Roma che è pronta a chiudere accordi che possano accontentare l’allenatore. Perché Mourinho vuole una squadra competitiva per provare a vincere con il club giallorosso nelle Coppe che affronterà quest’anno (Europa League e Coppa Italia) e per andare più avanti possibile in Serie A con l’obiettivo di tornare in Champions League.

Una vicenda di mercato che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro è quella che riguarda la cessione di Ibanez, ormai con più di un piede in uscita dalla Roma. Il giocatore sembra aver già fatto le valigie e ora dovrà solo aspettare l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma: Ibanez va in Arabia Saudita

Roger Ibanez è ad un passo dalla cessione dalla Roma. Il difensore giallorosso nei giorni scorsi era ad un passo dal Nottingham Forest in Premier League, ma ora è sempre più vicino all’approdo all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il calciatore non è nemmeno salito sull’aereo che porta la squadra di José Mourinho a giocare in amichevole con il Tolosa.

Un segnale importante riguardo quella che sarà la cessione di Ibanez che lascerà la Roma per circa 35 milioni di euro che arriveranno dall’Arabia Saudita dal club dell’Al Ahli. Il tecnico portoghese ha già rinunciato al giocatore che è pronto a dire addio e iniziare una nuova avventura.

Roma: colpo in attacco dopo l’addio di Ibanez

Una volta completato la cessione di Ibanez la Roma andrà dritta su un colpo in entrata e lo farà nel reparto offensivo, andando a chiudere l’acquisto di un attaccante per accontentare l’allenatore.