Ritorno di fiamma alla Juve: bastano 20 milioni

La Juventus è pronta a tornare con forza su uno dei ‘vecchi’ obiettivi di Massimiliano Allegri: firma per 20 milioni

Non è affatto un mistero che le ultime stagioni della Juventus siano state assolutamente deludenti. Le scelte di mercato, unite ad evidenti vicende extracalcistiche, hanno di fatto rallentato la risalita ai vertici della ‘Vecchia Signora’.

Adesso l’intenzione dei vertici torinesi è chiaramente quella di firmare una svolta, al punto che è stato scelto Cristiano Giuntoli come regista dietro le quinte per costruire una Juventus forte e all’altezza della prossima lotta Scudetto. In attesa dell’esordio in Serie A in casa dell’Udinese il prossimo 20 agosto, a monopolizzare l’attenzione in casa Juventus è chiaramente il calciomercato.

La sessione estiva ha già riservato non poche sorprese alla rosa di Allegri, specialmente in uscita. L’addio di Cuadrado ha fatto discutere, a maggior ragione che il colombiano abbia infine scelto l’Inter come prossima tappa della sua carriera. Dopo solo un anno ha salutato Angel Di Maria che ha deciso di chiudere la carriera nel club che lo ha consacrato in Europa: il Benfica. Ed intanto è arrivato il jolly per la corsia destra che risponde al nome di Timothy Weah, con il figlio d’arte che ha già stupito tutti fornendo prestazioni di alto livello.

Adesso, però, pare proprio che un nuovo colpo in casa bianconera stia lentamente tornando a prendere forma, con la Juventus ben decisa a mettere le mani su un vecchio pallino della dirigenza piemontese.

Juve, adesso ci siamo: colpo per Allegri

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus starebbe tornando a pensare ad uno dei nomi che negli ultimi mesi è stato maggiormente accostato alla maglia bianconera. Occhi in Inghilterra, in particolar modo a Londra, dove il profilo di Thomas Partey sembrerebbe decisamente fare caso alle esigenze di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista ghanese, visto anche il complicarsi dell’affare Kessie, sarebbe il nome scelto dal club piemontese per accontentare l’allenatore di Livorno. Il mediano classe 1993 è stato ormai già ‘liberato’ da Mikel Arteta che ha dato il suo benestare alla partenza dell’ex Atletico Madrid entro la fine di agosto. E la Juventus parrebbe avere tutte le carte in tavolta per soddisfare le richieste economiche dell’Arsenal, che per Partey è pronta alla cessione con una proposta da 18-20 milioni di euro.

Arrivato da Madrid nell’ottobre 2020 per la cifra record di 50 milioni, il rendimento di Thomas Partey con i ‘Gunners’ è stato decisamente discontinuo. D’altro canto le caratteristiche del ghanese, centrocampista dinamico ed estremamente utile in fase di non possesso, risulterebbero quasi fondamentali per la ‘Vecchia Signora’ al fianco di Rabiot e Locatelli. Tra campionato e coppe, il 30enne centrocampista nel suo ultimo anno a Londra ha collezionato 40 presenze con 3 reti all’attivo.