Diletta Leotta, messaggio sconcertante davanti a tutti: i suoi fan non vogliono crederci

I fan di Diletta Leotta sono rimasti senza parole nell’ascoltare l’affondo rivolto proprio alla conduttrice di DAZN.

Manca ormai davvero poco a Diletta Leotta per coronare il suo grande sogno di diventare mamma. La conduttrice di DAZN, felicemente fidanzata con il portiere del Newcastle, Loris Karius, darà alla luce la sua prima figlia il prossimo agosto. I tantissimi fan di Diletta Leotta non vedono l’ora di poter celebrare questo meraviglioso momento assieme alla presentatrice televisiva.

In attesa del parto, la Leotta ha scelto di godersi comunque le vacanze estive recandosi in un luogo meraviglioso. Diletta Leotta è infatti tornata nella sua Sicilia, precisamente a Taormina, dove ha pubblicato alcuni scatti che la mostrano davanti allo straordinario mare della località messinese. La conduttrice ha fatto tappa a Taormina durante la sua vacanza all’Isola Bella, dove ha pernottato in un appartamento.

In questi giorni è stata vista a Taormina anche assieme a suo papà Rori, con cui ha mangiato in un famoso locale della zona. Oltre all’impegno con DAZN, Diletta Leotta ha dato vita anche a un podcast che prende il nome di Mamma Dilettante, dove ospita e intervista alcune mamme del mondo dello spettacolo.

Diletta Leotta sotto attacco, parole durissime: fan sconcertati

Una delle ultime mamme intervistate da Diletta Leotta nel suo podcast è stata Elisabetta Canalis, la celebre showgirl sassarese diventata famosa grazie al ruolo di Velina mora di Striscia la Notizia. Entrambe, durante la chiacchierata, hanno ammesso che sentire muovere le proprie bambine nella pancia non è stata affatto una sensazione piacevole, tanto da arrivare a definire le loro figlie come degli ‘alien’.

Ovviamente il riferimento di Diletta Leotta e Elisabetta Canalis era ironico e scherzoso, ma a un volto noto dello spettacolo non è comunque andato giù. Nina Moric è infatti intervenuta pubblicando una Storia che sta facendo molto discutere. La modella croata, senza nominare la conduttrice e la showgirl, ha infatti pubblicato una Storia su Instagram affermando di aver visto un’intervista che definisce “terrificante“, senza troppi giri di parole.

La Moric, infatti, ha tenuto a precisare di essere anche lei madre e che le sensazioni provate durante la gravidanza erano decisamente diverse. “Mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre“, ha scritto la modella nella Storia, aggiungendo che coloro che pensano che questo possa essere un sacrificio sono i veri “mostri“. Al momento non è arrivata alcuna replica da parte di Diletta Leotta e Elisabetta Canalis.