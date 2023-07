Stanno prendendo Iniesta: il ritorno di “Don Andrés”, svelato il club

Ad alti livelli, per chiudere la carriera, un ritorno inaspettato stando a quella che è la destinazione di Andrés Iniesta.

Il calciatore spagnolo ha salutato il Vissel Kobe e il Giappone, ma non il mondo del calcio. Giocherà ancora e, da svincolato, è il colpo di calciomercato a sorpresa, che lega di nuovo Iniesta a quella che è la sua storia personale, da leggenda nel mondo del calcio.

Al centro delle vicende di mercato non solo quelle legate all’Arabia Saudita perché è altrove che giocherà Andrés Iniesta, con la destinazione inaspettata.

Calciomercato, colpo Iniesta: destinazione a sorpresa, non si ritira

Non pensa al ritiro dal mondo del calcio, “Don Andrés” Inesta, che tornerà lì dove si è goduto gli anni migliori della sua carriera.

Ha dato una mano alla crescita importante che ha avuto il calcio in Giappone e, dopo l’esperienza al Vissel Kobe è altrove, in un altro Paese, che tornerà a giocare ad alti livelli.

Perché è lì dove ha scritto la storia del calcio, alle spalle di Lionel Messi come i vecchi tempi: l’Inter Miami è pronto a finalizzare il colpo Iniesta per il centrocampo del club della Major League Soccer. Accanto a Sergio Busquets e alle spalle di Lionel Messi, come ai vecchi tempi del Barcellona.

Calciomercato Inter Miami: anche Iniesta, Beckham ricostruisce il Barcellona

David Beckham non si pone limiti e fa sognare l’Inter Miami. Dopo il colpo già piazzato con Messi prima e Busquets poi, ricostruisce all’Inter Miami quello che fu il Barcellona leggendario degli anni d’oro con Pep Guardiola.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sport, dalla Spagna, David Beckham farebbe sul serio per l’ennesimo colpo legato al passato del Barcellona.

Andrés Iniesta, che non ha alcuna voglia di ritirarsi, è pronto a vivere gli ultimi anni della sua carriera in Major League Soccer, all’Inter Miami.

Ultime su Iniesta, i numeri da capogiro per il ritorno accanto a Messi

L’Inter Miami sprofonda in classifica ma, con l’apporto di Messi e Busquets, spera di poter risollevarsi in classifica. Accanto a loro due potrebbe clamorosamente arrivare non solo Luis Suarez, ma anche Andrés Iniesta. Il centrocampista ex Barcellona è ancora in attività e, lasciato il Vissel Kobe, non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio. Oltreoceano, in Giappone, ha trovato la bellezza di 134 presenze e 26 gol, trovando anche 25 assist. Praticamente la metà circa dei gol trovati al Barcellona – 57 i gol in maglia catalana -, e sembra non volersi fermare considerando il possibile approdo all’Inter Miami.