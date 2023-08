Inter: tifosi infuriati, la società l’ha fatto di nuovo

il calciomercato dell’Inter si è subito messo in mostra con dei movimenti importanti che sono arrivati per quanto riguarda le cessioni e presto proveremo a mangiare ancora.

Il club nerazzurro è tra quelli favoriti per provare a fare una grande stagione e replicarsi, almeno per quello visto in Europa e non in altri continenti.

Ci sono notizie che riguardano le prossime mosse che ha intenzione di fare la società nerazzurra in vista delle prossime ore. Chiaramente c’è qualcosa che riguarda tanto ritorni e partenze dei prossimi e ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Inter: è capitato di nuovo

Non tantissimo movimenti di mercato da parte l’Inter, almeno dal punto di vista dei nuovi e potenti arrivi che avrebbero spostato gli equilibri non poco e per il motivo di dover lasciare tutto com’era per poco tempo. Non c’è niente da chiarire al momento perché è piuttosto certo quello che sta accadendo in casa nerazzurra. La società si ritrova in una grande crisi economica che ha colpito il club che non molti anni fa è passato da Moratti a Suning e sono arrivati anche risultati importanti.

Ma qualcosa potrebbe andare storto per il futuro, perché non sembrano esserci possibilità grandi nuovi acquisti per l’Inter che è in bilico con il progetto attuale in vista dei prossimi anni. Al momento la società sembra stia facendo delle scelte per andare indietro e non avanti. Sicuramente si tratta di scelte di qualità, ma che riportano al passato e a situazioni del tutto analoghe. Bisognerà capire come la prenderanno di più i tifosi, ma non ci sono riscontri positivi al momento.

In queste ultime settimane si è creata una certa sintonia attorno ai massimi esponenti dell’Inter che sembrano avere tuti le idee piuttosto chiare e in comune per quanto riguarda gli acquisti di calciomercato dei nerazzurri che al momento è in una situazione non del tutto facile per dei movimenti che sono stati fatti in uscita e quelli in entrata.

Inter: Sanchez e Arnautovic ritornano

Nei giorni scorsi l’Inter ha chiuso per l’acquisto di Marko Arnutovic per l’attacco. Un grande ritorno perché il giovane calciatore era in rosa con i nerazzurri quando ancora non era di questo livello e aveva un’età decisamente molto più bassa. Un colpo importante è stato anche l’ultimo chiuso, sempre in avanti, per l’ingaggio dello svincolato Sanchez.

I due giocatori sono arrivati per sostituire, insieme a Marcus Thuram, giocatori di un certo livello sempre come Dzeko, Lukaku e Correa. Adesso tornano a disposizione giocatori come Arnautovic e Sanchez che la passata stagione si sono resi protagonisti nelle loro personali stagioni.

Il cileno torna un anno dopo essersene andato sbattendo la porta, dopo Arnautovic è il secondo riciclato in attacco. Il reparto si indebolisce ma si investe sul difensore: Pavard. Una filosofia difficile da comprendere

Quando El Nino Maravilla, al secolo Alexis Sanchez, se n’è andato dall’Inter, ha consegnato ai posteri messaggi carichi di veleno contro il club nerazzurro e soprattutto contro Inzaghi. Colpevole, a suo avviso, di averlo fatto giocare poco considerato il suo – presunto – valore. Accuse che ha ripetuto pubblicamente pochi mesi fa, quando ha ricominciato a segnare con la maglia del Marsiglia. A Zhang quell’addio è costato un bel po’ di milioni, quattro e mezzo, consegnati al cileno purché se ne andasse altrove. Nel momento in cui ha svuotato l’armadietto della Pinetina, portandosi via una buonuscita d’oro, in sede hanno tirato un sospiro di sollievo, e lo stesso ha fatto l’allenatore.

STRATEGIA— L’ingaggio dello svincolato Sanchez è l’ultimo episodio di un mercato – quello dell’Inter – difficile da comprendere, almeno nella sua parte finale. Le prime mosse hanno avuto sicuramente una logica, non a caso le abbiamo applaudite: fuori Dzeko e dentro Thuram, fuori Brozovic e dentro Frattesi, un ringiovanimento bello e positivo, con rischi tecnici limitati. Anche la cessione di Onana è comprensibile, perché in linea con le condizioni economiche difficili dei nostri club: di fronte a proposte come quella dello United, è praticamente impossibile dire no. La strategia di mercato dell’Inter, a quel punto, era tracciata: il denaro incassato dalla cessione di Onana sarebbe stato impegnato per Lukaku, e il nuovo portiere (Sommer o chi per lui) sarebbe costato una manciata di milioni. È stato il tradimento del belga, il suo clamoroso voltafaccia, a rimettere tutto in discussione, e forse a far perdere un po’ di serenità all’Inter. Che da quel momento ha fatto scelte difficili da capire.

TESORETTO— L’Inter avrebbe potuto investire i 35-40 milioni destinati a Lukaku su un altro attaccante. Non sarebbero stati sufficienti per acquistare un fuoriclasse, ma si poteva provare a prendere un elemento importante, magari di prospettiva. Ai dirigenti, ad esempio, piaceva molto Balogun, 22 anni, ventuno gol in Ligue 1 con il Reims, ora conteso tra Monaco e Chelsea. Invece il dibattito interno (Marotta e Ausilio volevano l’americanino dell’Arsenal, Inzaghi premeva per un centravanti puro) ha portato i nerazzurri a spendere una decina di milioni per Arnautovic anziché puntare tutto su Balogun. Di conseguenza si è deciso di destinare la parte rimanente del tesoretto a un difensore: Pavard. C’è chi sostiene che la cifra fissata dall’Inter – 35 milioni – sia eccessiva. Probabilmente non è così, anche se il suo contratto con il Bayern scadrà nel 2024: si tratta di un calciatore di grande esperienza, campione del mondo nel 2018, e comunque quando tratti con club ricchi come quello bavarese le valutazioni non possono essere basse.