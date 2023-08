Juventus: che colpo in attacco, c’è la conferma

Aggiornamenti sul calciomercato della Juventus che si preannuncia davvero importante in vista delle prossime settimane, perché ora c’è una notizia importante.

Sono gli ultimi giorni di mercato che possono portare ad una svolta verso un senso o nell’altro, perché c’è grande incertezza attorno a quello che accadrà per i bianconeri.

Tra un mercato positivo e uno negativo, è su questo che si prenderà una scelta e dirà un giudizi per quanto riguarda la situazione della Juve. Al momento però non sembrano esserci stati grandi colpi in entrata.

Calciomercato Juventus: acquisti e cessioni

Non è stato un mercato come si aspettavano i tifosi della Juventus visto che il club bianconero dopo due anni in fase di stallo senza mai vincere ha ben pensato di avviare una tipologia diversa di strategia per raggiungere importanti obiettivi. Al momento però è ancora tutto in fase preliminare e non sarà per niente facile ottenere qualcosa. Almeno però è possibile valutare quelli che sono stati acquisti e cessioni del club bianconero di quest’anno nella sessione estiva che è stata presa d’assalto dall’Arabia Saudita.

Le partenze di quest’estate sono state alcuni giovani come Dragusin, poi anche Arthur Melo, Zakaria, per finire con qualche prestito e le partenze a zero di Di Maria e Cuadrado. Discorso diverso in entrata con pochissimi acquisti che ha fatto la Juventus al momento e giusto per aggiustare la rosa. Perché il club bianconero ha portato dalla sua parte giocatori come Weah, Milik e Facundo Gonzalez.

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire come andrà a finire questa vicenda in casa Juventus. Perché al momento la situazione è che la società bianconera deve trovare una sistemazione fatta bene che possa svoltare il futuro di alcuni di noi. Non sarà una situazione facile da portare avanti.

Juventus: colpo Vlahovic, la conferma

Dusan Vlahovic resta alla Juventus e toglierei anche in maniera seria è possibile. Perché il giovane attaccante serbo potrebbe al momento e quasi sicuramente restare in bianconero. Questo vuol dire che sarà ancora tutto da gestire in vista delle prossime ore.

Non mi aspetto che i tifosi della Juventus possano comprendere, ma almeno che il club non venga giudicato per alcuni affari che possono portare soldi in maniera strana proprio. Anche perché Vlahovic non vuole nessun tipo di rapporto.

Calciomercato Juve: Vlahovic vuole restare

Vlahovic ha tutte le intenzioni di restare alla Juventus e per questo motivo è importante parlare con un confronto tra le parti per capire se offerte irrinunciabili saranno confermate poi. Il club ha voglia di restare e puntare sui migliori giocatori per ottenere il massimo.