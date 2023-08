Juventus: offerti 100 milioni, hanno deciso di comprarlo

Il calciomercato si accende nelle ultime ore in vista della prossima stagione appena iniziata con le prime partite. La Juventus deve ora fare i conti con colpi di mercato grandi anche in uscita.

Ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le mosse del club bianconero in vista della prossima stagione che è iniziata già nel migliore dei modi, perché la squadra di Allegri ha vinto e convinto.

Ora però proprio uno dei grandi campioni dei bianconeri potrebbe andar via. C’è un rischio piuttosto elevato che la situazione possa sfuggire di mano in queste ultime ore caldissime di mercato.

Calciomercato Juventus: rischio cessione di un big

Bisogna ricordare che il calciomercato in Arabia Saudita terminerà il 20 settembre per comprare giocatori e per questo motivo la Serie A e gli altri campionati maggiori d’Europa si sentono minacciati da questa situazione piuttosto particolare. Lo sa bene la Juventus che ora dovrà provare ad accontentare i propri tifosi rinunciando a grandissime cifre per un continuare il progetto con i bianconeri.

Per questo motivo al momento è tutto fermo, perché il club vuole provare prima a piazzare dei colpi in uscita e poi si fionderà su quelli in entrata. Le promesse sono buone, visto che proprio nelle ultime ore la società si è presa una pausa per riflettere sui vari colpo di mercato che possono essere fatti. Ci sono delle notizie anche per la Juventus che ha voglia di continuare a restare a grandi livelli come in passato.

La Juventus è pronta a chiudere dei colpi di mercato importanti in vista degli ultimi giorni, ma occhio a quelli in uscita. Perché da un momento all’altro il campione si è ritrovato con una maxi offerta pronta ad essere valutata. Chiaramente è tutto ancora in fase preliminare, ma entro il 31 agosto che verranno fatti colpi per la società bianconera.

Juventus: allarme Chiesa, ci prova il Liverpool post Salah

Scatta l’allarme Chiesa in casa Juventus per quanto scritto da Tuttosport. Inizio da super leader quello dell’attaccante italiano che ci ha messo 2 minuti alla prima di campionato per segnare il primo gol della nuova stagione della Juve in Serie A.

Sull’attaccante c’è il forte interesse del Liverpool che sta cedendo Salah in Arabia Saudita per 100 milioni che andranno al Liverpool e 300 in 3 anni al giocatore. Ora il club inglese punta a comprare Chiesa per sostituirlo.

Juventus: il prezzo di Chiesa

Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, pensa seriamente a Federico Chiesa per portarlo in bianconero per sostituire Salah che andrà in Arabia Saudita. Per lasciar partire l’ex Fiorentina allora la Juve chiederà circa 60 milioni di euro, questa è la cifra indicata per il Liverpool.