Serie A, Spalletti torna subito in panchina: accordo con una big

L’addio al Napoli sembrava potesse rilegare Luciano Spalletti ad un anno lontano dalla scena, ma l’allenatore toscano, come suo solito, è pronto a stupire tutti prendendo una decisione incredibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, Spalletti potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A, non rispettando di conseguenza gli accordi presi con De Laurentiis al termine del rapporto lavorativo col Napoli.

Questa è solo una parte del possibile tradimento che potrebbe mettere in atto il toscano, visto che la big di Serie A sulla cui panchina dovrebbe sedersi rappresenta essere la rivale storica del club campione d’Italia. Insomma, il valzer degli allenatori continua a regalare sorprese incredibili in questo calciomercato, ancora di più qualora Spalletti dovesse davvero tornare subito all’opera.

Spalletti torna subito su una panchina di Serie A: ecco dove

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Luciano Spalletti, che dopo aver vinto lo scudetto col Napoli ha intenzione di tornare subito al lavoro per dimostrare che quanto successo nella passata stagione non è stato un caso, nonostante degli accordi con De Laurentiis non glielo permetterebbero.

Il toscano però è pronto a prendersi ogni conseguenza e responsabilità, anche perché nelle scorse ore sembra abbia preso sempre più quota la possibilità per Spalletti di sedersi sulla panchina di uno dei club più importanti e tifati in Italia e nel mondo. Questa rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità per l’ex Napoli che, comunque, nel corso di questi giorni sarebbe stato accostato a diverse squadre. L’idea del toscano è però quella di rimanere in Italia a quanto pare, e presto la sua volontà potrebbe essere accontentata.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Giuntoli sarebbe pronto e deciso a far sedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus nel momento in cui i rapporti con Allegri, ed i risultati in campo del tecnico bianconero, non dovessero migliorare. Potremmo dunque aspettarci anche un’arrivo in corso d’opera dell’ex Napoli alla Vecchia Signora.

Spalletti-Juventus: Giuntoli vuole tornare a lavorare col toscano

La combo vincente Spalletti-Giuntoli potrebbe presto riproporsi anche alla Juventus stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, infatti, la Vecchia Signora starebbe seriamente valutando il profilo dell’allenatore toscano per sostituire Massimiliano Allegri, che al momento non pare proprio andare d’accordo con Giuntoli.

Spalletti, però, al momento rappresenta essere un semplice sogno per la Juventus, anche perché il suo approdo in bianconero sarebbe legato a troppi fattori complicati da risolvere, uno su tutti il Napoli, col quale il toscano è ancora sotto contratto. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, con Giuntoli che a quanto pare è in costante contatto con l’ex allenatore azzurro quasi a volerlo convincere piano piano.

Non solo Juventus: Spalletti contattato anche da un altro club

La Juventus non è l’unico club che starebbe provando a portare in panchina Luciano Spalletti. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore anche l’Al-Ahli avrebbe mostrato interesse nei confronti del tecnico toscano, che addirittura nei prossimi giorni incontra direttamente il presidente del club di Jedda Khaled Al-Issa Al-Ghamdi.