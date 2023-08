Calciomercato, ecco il vero sostituto di Skriniar: arriva dal Chelsea

Arriva dal Chelsea il vero sostituto di Milan Skriniar, a distanza di più di un mese dall’addio dello slovacco.

Il calciomercato dell’Inter prende un’accelerata quando manca ormai poco più di una settimana all’inizio del nuovo campionato di Serie A. I nerazzurri, che vedranno il proprio primo impegno con il Monza, hanno da sistemare ancora qualcosa in difesa dopo aver perso pure D’Ambrosio che sfiderà i nerazzurri, appunto, alla prima di campionato.

Beppe Marotta e Ausilio non avrebbero mai smesso di cercare un difensore, anche se hanno preso Bisseck che, per ora, sembra non bastare ai due che hanno voglia di sistemare ancora qualcosa. Lo faranno, secondo quanto riportato in serata, col gran colpo dal Chelsea.

Calciomercato Inter, colpo dal Chelsea: è l’erede di Skriniar

Risulta essere l’erede di Skriniar, il calciatore del Chelsea in arrivo all’Inter. Perché i nerazzurri hanno bisogno di un terzo titolarissimo che verrebbe impiegato accanto a Bastoni – elemento imprescindibile della difesa a tre “col braccetto” per Inzaghi – e ad uno tra Acerbi e De Vrij.

Il calciatore dei Blues, finito al centro della rivoluzione totale che sta avendo il club londinese che sta liberando i calciatori a costi ridotti, per andare verso le altre opzioni di mercato, finirebbe così in Serie A.

Secondo quanto riferito in serata, infatti, l’Inter starebbe spingendo per l’approdo immediato di Chalobah dal Chelsea. Il giovane difensore inglese arriverebbe a Milano per diventare il nuovo titolare della difesa interista.

Mercato Inter, Chalobah subito a San Siro: la notizia

Può arrivare subito a San Siro, lasciando il Chelsea nell’imminente estate. È quanto svela l’esperto di calciomercato e collega giornalista, Nicolò Schira, in merito al colpo dal Chelsea per l’Inter, nel nome di Trevoh Chalobah.

Il difensore del Chelsea sarebbe scontento e vorrebbe giocare nuovamente titolare in Champions League, così come gli accadde nella passata stagione. Lo potrebbe fare all’Inter, diventando un perno fondamentale della difesa di Inzaghi, sostituendo appunto Skriniar.

Ultime Inter, i dettagli dell’operazione Chalobah

Secondo la stessa fonte, Chalobah è sempre presente nella lista di Ausilio e Marotta per l’Inter, come erede diretto di Milan Skriniar. Stando a quelle che sono le elevatissime cifre di calciomercato che chiederebbe il club londinese, l’Inter potrebbe concludere l’affare con un prestito che prevederebbe poi l’opzione di riscatto, a cifre tutte da fissare. Per il classe ’99, le cifre dell’operazione vedono circa i 15 milioni offerti dall’Inter, col Chelsea che alzerebbe la posta a quota 25. C’è da lavorare, ma si può chiudere col prestito.