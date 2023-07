Ribaltone Juve, cambia tutto: la decisione è ufficiale

Ribaltone in casa Juventus, alle prese con una vera e propria rivoluzione da parte del ds Cristiano Giuntoli: ma per l’esubero cambia tutto

La Juventus sta vivendo forse il periodo più particolare degli ultimi anni. È in attesa della decisione definitiva da parte della UEFA per capire se effettivamente ci sarà l’esclusione dalla prossima Conference League. Ma ciò che più interessa al club bianconero è che la squalifica non abbia durata pluriennale.

In quel caso, il mercato di Giuntoli può essere condizionato parecchio. L’ex direttore sportivo del Napoli, però, prosegue per la sua strada in modo tranquillo e non ha paura di prendere decisioni forti. Come quella di mettere fuori rosa Bonucci con il placet di Allegri.

Sono diversi gli esuberi presenti nella Juventus, come per esempio Arthur – destinato alla Fiorentina -, ma anche Zakaria e McKennie. Quest’ultimo, da gennaio della scorsa stagione è stato in prestito al Leeds United, con riscatto saltato per la retrocessione in Championship da parte del club inglese.

Il futuro del centrocampista statunitense potrebbe essere lontano dalla Juventus, anche perché percepisce circa 2,5 milioni di euro a stagione. Ma le cose possono ribaltarsi da un momento all’altro, perché il mercato è in continua evoluzione. E infatti su McKennie è prevista una novità assoluta, che potrebbe anche far cambiare idea ad Allegri.

Juventus, McKennie rientra in squadra: le ultime

Alla Continassa, i giocatori fuori rosa si allenano chiaramente a parte: Bonucci, Zakaria, Arthur, ma anche Pellegrini e Pjaca. E in questo gruppo rientrava anche Weston McKennie, che però vede la sua situazione evolversi. La Juve ha preso la decisione di reintegrarlo con il resto della squadra e infatti partirà per la tournée negli USA. Non esistono incedibili, Cristiano Giuntoli lo ha ribadito in conferenza stampa.

Di fronte a un’offerta convincente, la Juventus ha comunque in programma di vendere McKennie. Ma ad oggi è al pari del resto della squadra. E non è escluso che, se quest’offerta non dovesse arrivare, Allegri potrebbe tenerselo. Magari anche per fargli prendere valore, così da diventare appetibile anche per altri club.

Tra Juve e Leeds, McKennie la scorsa stagione ha collezionato 41 presenze in tutte le competizioni, con 3 gol e 3 assist siglati in 3.036′. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e difficilmente verrà rinnovato.

Nonostante i tanti minuti accumulati, bisogna dire con onestà intellettuale che il rendimento non è stato eccellente. Complica anche uno stato di forma fisica precario, il centrocampista statunitense non ha offerto sempre belle prove, per usare un eufemismo.