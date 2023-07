Canalis-Corvaglia, dalla lite alla sorpresa: com’è il loro rapporto oggi

C’eravamo tanto amate, ma oggi non più: come stanno veramente i raporti tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, fan impietriti

Negli ultimi anni, così come negli ultimi mesi, per Elisabetta Canalis è cambiato molto se non tutto. Perché l’amicizia con Maddalena Corvaglia sembrava solidissima, quasi eterna, e invece è crollata. Perché il matrimonio con Brian Perri celebrato nella sua Sardegna sembrava per la vita mentre in realtà è andato in archivio.

Dal 3 luglio scorso infatti sono ufficialmente divorziati, come ha svelato il settimanale “Gente” che ha chiarito alcuni particolari sulla richiesta presentata dalla showgirl in tribunale. In effetti il passo decisivo per il divorzio lo ha fatto lei che il 7 marzo scorso era andata in tribunale per depositare la sua istanza di divorzio.

Ad inizio luglio entrambi si erano presentati alla Stanley Mosk Courthouse di Los Angeles per definire la pratica con il commissario Armando Duron. Nei documenti firmati da Eli e Brian si legge che la separazione è dovuta a “differenze inconciliabili e non più sanabili”.

Ma la rivista ha indagato anche sulle reali cause della rottura. Pare che negli ultimi mesi la passione di Eli per la kickboxing non fosse più sopportabile dal marito e questo portasse a liti frequenti. Uno sport che il chirurgo americano considerava troppo maschile. Per questo non gli piaceva che dopo gli allenamenti la moglie tornasse a casa ricoperta di lividi.

Canalis-Corvaglia, dalla lite alla tregua: un motivo clamoroso dietro alla rottura

Non è il primo rapporto importante che finisce nella vita di Elisabetta Canalis. Sul bancone di Striscia la Notizia aveva conosciuto Maddalena Corvaglia e da allora, per molti anni, sono state inseparabili. Una ospite al matrimonio dell’altra, sempre insieme anche solo idealmente da quando Eli aveva deciso di vivere negli Stati Uniti.

Poi la rottura, tanto clamorosa quanto inattesa, che nessuna delle due ha mai spiegato. Così nel tempo si sono alternate diverse supposizioni. Una delle più accreditate e logiche era che avessero litigato per una questione di lavoro.

In realtà forse era un problema di uomini. Questa almeno è la tesi portata avanti qualche tempo fa dal magazine online Mowmag. Un’indiscrezione clamorosa che tirava in ballo Stef Burns con cui Elisabetta avrebbe avuto una storia durata alcuni mesi, quando il chitarrista di Vasco Rossi (ma non solo) era ancora sposato con la Corvaglia.

Poco tempo fa la Corvaglia, intervistata dal “Corriere della Sera”, aveva affrontato di nuovo la questione ma senza entrare nel dettaglio. Aveva spiegato che quanto successo tra loro era troppo grave e le aveva fatto perdere la fiducia. Però aveva anche spiegato che quella tra loro è stata un’amicizia bella e quello che hanno provato insieme nessuno lo cancellerà mai.

Qualche tempo dopo è stata la Canalis che in una storia su Instagram ha postato alcune immagini del suo passato e tra queste una in particolare. Una foto scattata insieme a Maddalena, ai tempi in cui entrambe erano Veline. Più giovani, perché belle lo sono ancora adesso.

Un ramoscello d’ulivo che aveva stupito molti fan. Ma cosa ha prodotto e come stanno oggi le cose? Secondo Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip su Dagospia e Oggi, ma anche amico della Corvaglia, un colpo sparato a vuoto.

“Dite a Elisabetta Canalis – ha scritto – che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla con il binocolo”. E fino a prova contraria effettivamente è così.