Calciomercato Juventus: Vlahovic beffato, cambia il suo futuro

Ci sono delle novità riguardo Dusan Vlahovic: arriva l’annuncio che spiazza tutti. Svelato il suo futuro.

Si alimentano le voci di calciomercato relative al futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa per la cessione del centravanti serbo. I bianconeri, hanno già pronta l’alternativa: si tratta di Romelu Lukaku.

Domani ci sarà la presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo ds della Juventus. Il dirigente dovrà rispondere a tante domande anche relativo al futuro di Dusan Vlahovic che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Psg. In un intreccio tra bomber, i bianconeri avrebbero ricevuto garanzie per l’arrivo in bianconero di Lukaku che è stato mollato dall’Inter. Intanto, ci sono delle nuove novità di calciomercato proprio riguardo la cessione di Vlahovic: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale per Dusan Vlahovic. E’ la redazione di Sky Sport a riportare questa notizia secondo il quale l’attesa proposta del Psg non è ancora arrivata negli uffici del club bianconero.

La società, prima di virare su Lukaku, dovrà trovare un accordo con i francesi per cedere al Psg Vlahovic che dopo una stagione e mezza in bianconero rischia già di salutare la piazza di Torino per andare in un altro top club. La situazione non è ancora chiara, anche perché nel frattempo un’altra pretendente per Vlahovic s’è tirata indietro.

Si tratta del Bayern Monaco che, attraverso le parole del proprio amministratore delegato, ha fatto sapere di essere interessato a Kane del Tottenham lasciando perdere tutte le altre piste che portavano anche all’attaccante della Juventus Vlahovic. Alla fine di questa vicenda, il rischio per il serbo è restare in bianconero da separato in casa.

Vlahovic, il Bayern Monaco si tira indietro: il Psg non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, cosa succede adesso

C’è attesa riguardo la decisione della Juventus su Dusan Vlahovic. Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro del bomber bianconero che è finito nel mirino del Psg. I francesi hanno manifestato il loro interesse ma per il momento non si sono ancora mossi con una proposta ufficiale. Ecco perché non è da escludere anche un possibile colpo di scena, con la permanenza forzata di Vlahovic alla Juventus che a quel punto non potrebbe prendere dal Chelsea Lukaku. Uno scenario che rischia, a quel punto, di beffare Vlahovic che resterebbe a Torino da separato di casa. I prossimi giorni saranno decisivi e chiariranno meglio questa situazione relativa al futuro del bomber serbo con la società che prima o poi dovrà prendere una decisione ufficiale riguardo questa trattativa.