Esonero in arrivo: allenatore sulla graticola, non sono più convinti

E’ uno di quei momenti cruciali per le grandi squadre che stanno preparando la nuova stagione e ci sono già degli allenatori che sono messi in discussione, ora spunta una novità.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire che tipo di futuro avrà la squadra con il suo attuale tecnico che è già messo a rischio del proprio posto in vista di questa stagione che sta per iniziare.

L’allenatore non sta convincendo e ora in molti potrebbero avere qualche dubbio in più su quella che sarà l’attuale stagione che non può finire nuovamente in maniera deludente dopo quanto accaduto lo scorso anno.

Calciomercato: guai per l’allenatore, rischia già l’esonero

Arriva la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, perché nel bel mezzo dell’estate e del ritiro estivo con la tournée americana, uno dei più grandi allenatori di un top club è già considerato a rischio esonero. Una situazione che sembra davvero possa essere paradossale se uno si fermasse a riflettere per quanto accaduto negli ultimi anni, ma al momento non sembrano esserci segnali positivi in vista di quella che sarà la nuova stagione.

Perché il club ha deluso nelle sue prime uscita stagionali, ancor di più ci si portava da prima una situazione non del tutto facile da gestire visto che è stato chiaramente dato un ultimatum all’allenatore che potrebbe quindi svolgere il suo ultimo anno sull’attuale panchina. Dopo aver fatto grandi cose in passato è tornato e ora può finire in anticipo la sua carriera con il club nonostante il contratto.

C’è la sensazione che qualcosa possa cambiare, perché ora anche i tifosi non sono più convinti di come stanno andando le cose, ma l’ultima parola spetterà sempre e solo alla società che a sua volta ha deciso di dare fiducia al tecnico questa stagione e valutare poi il possibile nuovo allenatore dal prossimo anno. Occhio però a quello che può essere un esonero immediato.

Real Madrid: esonero Ancelotti, tifosi delusi

Il Real Madrid è una società che è sempre stata abituata a vincere e ancor di più i loro tifosi. Che sia campionato, coppa o amichevole. Per questo motivo c’è grande delusione da parte dei tifosi per quello che sta accadendo nella tournée estiva che mette Ancelotti in una posizione rischiosa.

Il Real Madrid ha perso in malo modo e subendo 3 gol col Barcellona e lo stesso è accaduto ora con la Juventus. Una fase difensiva deludente che fa accendere un campanello d’allarme ai tifosi e anche alla società riguardo quello che può accadere ad Ancelotti che è stato a rischio esonero già nei mesi scorsi prima della conferma.

Esonero Ancelotti: la scelta del Real Madrid

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ancelotti è finito sulla graticola con i tifosi delusi delle prime uscite stagionali. Dovrà stare attento l’allenatore del Real Madrid che può seriamente rischiare l’esonero se non dovesse migliorare la sua posizione.