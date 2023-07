Inter, sgarbo di calciomercato: si può chiudere subito, la notizia

Sgarbo di calciomercato ad una rivale di Serie A, con Beppe Marotta che può chiudere subito l’operazione.

Perché conteranno le volontà del giocatore che vorrebbe tornare a giocare la Champions League, anche al costo di competere con una rivale dello stesso club che lascia, facendo leva su quelle che sono le sue volontà.

Il colpo sarebbe low cost considerando quelle che sono le attuali valutazioni di mercato e la stessa società, malgrado l’idea di cederlo ad una diretta concorrente per un piazzamento in Champions League nella prossima stagione, potrebbe essere “costretta” dalle volontà stesse del giocatore, di giocare ancora in Serie A e a questi livelli.

Calciomercato Inter, ecco il colpo a sorpresa: da una rivale in Serie A

Sono i colleghi di Tuttosport a svelare quello che è il colpo di calciomercato in casa Inter, dopo alcune uscite che hanno visti protagonisti anche dei titolari per il club nerazzurro.

Rivoluzione in attacco con Thuram che non sarà l’unica entrata, prendendo in considerazione la presenza di Lukaku che ad oggi non può considerarsi certa, per quelle che sono le volontà di Pochettino e del Chelsea che si sta formando nel suo nuovo progetto.

E se c’è da sistemare qualcosa in attacco, anche la difesa ha bisogno di rinforzi dopo la partenza di Skriniar. E, secondo il quotidiano piemontese, c’è il nome di Demiral tra le ipotesi di calciomercato per l’Inter, che farebbe così uno sgarbo all’Atalanta che perderebbe uno dei suoi titolari.

Mercato Inter, colpo Demiral: idea low cost in difesa

Come riferito dal quotidiano piemontese, l’idea in difesa porterebbe ora all’ex Juventus e difensore dell’Atalanta, Demiral. Il centrale turco raggiungerebbe il connazionale Hakan Calhanoglu all’Inter, diventando il nuovo difensore del club di Milano.

La scelta cade su di lui per più fattori che sono legati non solo all’ipotesi low cost, ma anche alla possibilità di trovare per Inzaghi, un centrale di difesa adatto allo schema a tre difensori nelle retrovie, da affiancare a Bastoni, de Vrij/Acerbi.

Ultime Inter, le cifre del colpo Demiral

Secondo quelle che sono le valutazioni di calciomercato, Merih Demiral arriverebbe all’Inter per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Non si andrà oltre, al contrario di Scalvini – primo obiettivo per la difesa -, che costa troppo per l’economia dell’Inter.

Con i soldi di Brozovic e chissà se pure con quelli della cessione che potrebbe arrivare per Onana, l’Inter ricostruirà nell’imminente calciomercato. Per farlo, dovrà sicuramente ripartire dalla difesa, dopo l’addio di Skriniar.