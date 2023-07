Calciomercato Juventus, Giuntoli scatenato: il baby fenomeno arriva dal Brasile

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al nuovo colpo della Juventus: arriva direttamente dal Brasile, ecco tutte le novità.

Ci sono delle notizie di mercato sulla Juventus. Il club bianconero è già a lavoro in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera ha un obiettivo chiaro: ringiovanire l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo motivo è stato ingaggiato uno dei migliori talent scout italiani come Cristiano Giuntoli che avrà il compito di prendere giovani talenti. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dal Brasile: ecco tutti i dettagli.

Giuntoli sarà presto operativo: l’annuncio del suo incarico è atteso la prossima settimana. Intanto, l’ex ds dell’Under 23 Manna ha guidato con ottimi risultati il mercato dei bianconeri fino a giugno. L’acquisto di Weah e il rinnovo di Rabiot sono dei passaggi chiave per la Juve del futuro che guarda anche in Brasile per rinforzare la squadra. Ecco le ultimissime riguardo il colpo di mercato della Juve che è pronta a strappare alla concorrenza l’attaccante classe 2003.

Calciomercato Juventus: colpo dal Brasile, arriva un baby fenomeno

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus, riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono sulle tracce del talento di proprietà del Corinthians.

Classe 2003, cresciuto nel vivaio del Timao, ha un contratto con i club brasiliano fino al 2025 ed una valutazione ancora bassa. La scorsa stagione non ha trovato grande spazio in squadra, ecco perché può rappresentare una vera e propria occasione di mercato. Gli osservatori della Juventus l’hanno seguito per tanto tempo, c’è l’ok anche da parte di Giuntoli che potrebbe dare il via libera a questa operazione che può andare in porto nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Il nome nuovo per l’attacco della Juventus è Giovane Santana Do Nascimento del Corinthians.

Calciomercato Juventus: Giuntoli guarda al Brasile, ecco chi arriva

Giovane Santana Do Nascimento è un obiettivo di mercato della Juventus. L’attaccante, accostato anche alla Fiorentina, è pronto a lasciare il Brasile per trasferirsi in Europa. Duttile tatticamente, può giocare su tutto il fronte offensivo e anche come esterno in un attacco a tre. La Juventus ci sta pensando e sta valutando attentamente il suo acquisto con il calciatore che almeno inizialmente potrebbe far parte dell’Under 23 in Serie C.

Giovane alla Juventus: i dettagli

In Brasile si parla un gran bene di Giovane Santana Do Nascimento. Può essere il nome a sorpresa della Juventus per questo calciomercato estivo 2023. Il classe 2003 del Corinthians è pronto a lasciare il suo attuale club per tentare il grande salto in Europa, in un club prestigioso come quello bianconero. Legato da un contratto con i brasiliano fino al 2025, la Vecchia Signora può pensare di prenderlo anche in prestito con diritto di riscatto.