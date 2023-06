Calciomercato Inter, salta l’operazione Frattesi: il motivo

Dopo settimane di trattative l’Inter rischia di vedersi sfuggire la possibilità di ingaggiare Davide Frattesi in questo calciomercato. L’obiettivo numero uno dell’estate nerazzurra è incredibilmente sempre più lontano stando alle ultime notizie, nonostante in questi giorni si sia invece parlato di come fosse cosa praticamente scontata l’arrivo a Milano del centrocampista della Nazionale.

In giornata, infatti, sono state registrate importanti novità su questo fronte che hanno costretto l’Inter a mettere in stand-by le operazioni col Sassuolo, nonostante mancasse veramente poco. A fronte di questo, ora, Marotta rischia anche di perderla la corsa per Frattesi, visto che sfruttando questa brusca frenata le altre pretendenti potrebbero mettere la freccia e beffare sul tempo l’Inter.

Calciomercato Inter, salta l’arrivo di Frattesi: le ultime

Le ultime novità riguardanti il calciomercato in entrata dell’Inter non stanno sicuramente rendendo felici i tifosi di fede nerazzurra. Stando a queste, infatti, l’operazione Davide Frattesi potrebbe incredibilmente saltare, nonostante Marotta avesse già in pugno sia l’accordo col giocatore che col Sassuolo.

Qualcosa, però, nelle ultime ore sembrerebbe essere andato storto, quasi come un fulmine a ciel sereno, anche perché proprio nella giornata di ieri si era parlato di come la dirigenza meneghina avesse in programma un incontro con l’agente del giocatore Giuseppe Riso per definire gli ultimi dettagli dell’affare, per poi affondare il colpo decisivo -e definitivo- col Sassuolo. L’approdo in nerazzurro di Frattesi, però, è sempre stato legato ad un’uscita in casa Inter importante che avrebbe potuto finanziare questo colpo. Brozovic sembrava essere il principale indiziato a soddisfare questa condizione per i nerazzurri, ma proprio sul più bello qualcosa si è interrotto, mettendo in stand-by praticamente qualsiasi cosa dalle parti di Viale Liberazione.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, l’Al Nassr ha fatto incredibilmente dietrofront abbassando l’offerta economica per il cartellino di Brozovic, stizzendo l’Inter che, ovviamente, a queste nuove condizioni non è più disposta a lasciar partire il croato. La trattativa, che sembrava essere in dirittura d’arrivo, è stata dunque bloccata, così come quella che avrebbe portato in nerazzurro Davide Frattesi.

L’Al Nassr fa saltare l’arrivo di Frattesi all’Inter: cosa è successo?

L’Al Nassr ha ben deciso di mettere il bastone fra le ruote all’Inter nell’operazione legata a Davide Frattesi. Il club saudita sarebbe riuscito in questo suo intento semplicemente riformulando l’offerta per il trasferimento di Marcelo Brozovic, abbassando le cifre e facendo spazientire Marotta che dunque ora ha due questioni di mercato da risolvere: Frattesi ed il croato.

Ma cosa è effettivamente successo? Semplicemente oggi è stata recapitata in Viale Liberazione un’offerta inferiore di circa 5 milioni di euro rispetto quella fatta dall’Al Nassr per Brozovic lo scorso week-end che aveva portato l’Inter a dire sì all’addio del croato. Ora ci sarà da capire come si evolverà la faccenda, e non è assolutamente da escludere -a questo punto- che tutto possa anche incredibilmente saltare.

L’Al Nassr blocca l’approdo di Frattesi all’Inter: le pretendenti sorridono

Bloccata la cessione di Brozovic all‘Al Nassr, l’Inter ora rischia che le altre pretendenti di Davide Frattesi possano sfruttare questa situazione per beffare i nerazzurri e chiudere per l’ingaggio del centrocampista del Sassuolo. Milan, Juventus e Roma (su tutte), sono pronte a spostare l’ago della bilancia a loro favore, stravolgendo completamente le carte in tavola.