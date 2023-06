Scandalo in casa PSG: è stato arrestato, il motivo

Il PSG non trova piace in questo periodo. Dopo la questione relativa al futuro di Kylian Mbappé, che ha decisamente fatto rumore, negli ultimissimi minuti è giunta la voce relativa all’arresto di uno dei tesserati del club parigino.

Una situazione, questa, che sicuramente andrà a ledere l’immagine del PSG che, conoscendo il personaggio Al Khelaifi, non la farà passare liscia al soggetto in questione. Questa notizia, comunque, potrebbe andare a complicare, poi, ancora di più i rapporti fra la piazza ed il club, che dopo la scorsa stagione sembrerebbero essere definitivamente giunti a dei minimi storici.

Scandalo in Francia: arresto in casa PSG

La prossima stagione calcistica è alle porte, ma l’ambiente ed i presupposti con i quali il PSG si approccia a questa non sono di certo dei migliori. Dopo il caso Kylian Mbappé, che in questo calciomercato potrebbe incredibilmente lasciare Parigi dopo aver dichiarato di non voler rinnovare, infatti, il club di Al Khelaifi ha da che ora risolvere questioni importanti con la giustizia francese.

Ad essere direttamente coinvolto in queste non è il club in sé ma uno dei suoi tesserati, che con quanto successo è andato inevitabilmente a ledere all’immagine ed alla credibilità del PSG. Quanto successo ha, infatti, dell’incredibile, visto che il tesserato del club parigino è stato quest’oggi arrestato dalle autorità locali per delle pesanti accuse che gli sono state mosse per delle questioni relative a qualche anno fa.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da RMC Sport, in queste ore Christophe Galtier, ancora allenatore del PSG, insieme ai suoi figli, è stato preso in custodia dalla polizia francese. Perquisita anche la sede del club parigino, l’allentare transalpino dovrà ora sottoporsi a ben 24 ore di restrizione, periodo le quale le autorità competenti lo potranno interrogare per approfondire meglio la questione.

Arrestato Galtier in Francia: il motivo

Periodo completamente da dimenticare questo per Christophe Galtier. Dopo essere stato in pratica messo all’uscio della porta dal presidente del PSG Al Khelaifi, il tecnico francese è stato oggi preso in custodia, e dunque arrestato, dalle autorità francesi per dei fatti accaduti fra il 2019 ed il 2020, periodo durante il quale Galtier sedeva sulla panchina del Nizza.

Stando a quanto riportato da RMC Sport, l’allenatore è stato accusato di aver usato espressioni discriminatorie e islamofobe. Galtier, insieme ai suoi figli, ha dunque ora da che vedersela con la giustizia francese che, nelle prossime 24 ore, interrogherà tutti i protagonisti del caso e valuterà al meglio questa situazione.

Arresto Galtier: ora l’addio al PSG è praticamente certo

Con l’arresto è ora praticamente cosa certa che Galtier lascerà il PSG quest’estate. Se prima c’erano anche delle piccolissime possibilità di continuare a vedere il francese sulla panchina del club parigino, ora queste sono completamente svanite nel nulla.

Stando a RMC Sport, infatti, una volta risolta questa questione giudiziaria, Galtier si incontrerà con Al Khelaifi per definire gli ultimi dettagli per la sua risoluzione contrattuale col PSG.